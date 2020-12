Speciális önkéntesek – Változatlanul nagy az érdeklődés a szolgálati forma iránt

A Magyar Honvédség legújabb kori sikertörténetének tekinthető a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos (SÖTT) rendszer. Az első kanizsai turnus résztvevőinek 6 hónapos kiképzése december közepén zárul.

Nagy az érdeklődés az újszerű szolgálati forma iránt, a nagykanizsai toborzópont, valamint az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 48. Nagy Sándor Területvédelmi Zászlóalj pedig országos csúcsokat döntöget úgy a toborzásban, mint a kiképzett SÖTT-katonák létszámát illetően.

– Már a toborzás elején, június -júliusban látni lehetett, hogy nagy az érdeklődés e szolgálati forma iránt – mondta Ferge László őrnagy.

A zalaegerszegi 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője hozzátette: az első bevonulás országos viszonylatban a 2. legmagasabb, 42 fős létszámmal zajlott le.

– Az érdeklődés azóta is töretlen, amit természetesen mi is igyekszünk fenntartani a magunk eszközeivel. Ez az egyik legfontosabb funkciója a Nagykanizsai Toborzó Pontnak, amit a városközpontban, a Tourinform irodában alakítottunk ki. Emellett azt is érzékeljük, hogy a SÖTT-tel kapcsolatos információk szájról szájra is terjednek, tehát amelyik bevonulónak megtetszik a szolgálat és az, amit a Magyar Honvédség kínálni tud, hozza magával a barátot, családtagot, ismerőst.

S hogy mit is kínál ebben a szolgálati formában a sereg?

Bruttó 161 ezer forint havi illetményt, utazási költségtérítést, térítésmentes ruházatot, a kiképzés idejére napi egy ingyenes étkezést, egészségügyi ellátásokat. A klasszikus önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálattól anynyiban különbözik a speciális önkéntesség (amit a kormány kérésére indított a Magyar Honvédség annak érdekében, hogy munkalehetőséget kínáljon a pandémia miatt állásukat vesztőknek), hogy a hat hónapos kiképzési idő további hat hónappal toldható meg: ez idő alatt a jelentkező vagy vissza tud térni a civil életbe, vagy átléphet a honvédség szerződéses katonai állományába. Ha pedig ahhoz van kedve, tanulmányokat kezdhet a honvédség képzési rendszerében, az Acélkockában, de jelentkezhet a közszolgálati egyetemre is.

– Az első turnusból ketten választották a szerződéses katonai hivatást, ők Tatán szolgálnak tovább – jelezte Ferge László. – S van még egy pozitív tapasztalatunk: aki a 6, vagy a 12 hónap leteltével inkább visszatér a civil világba, az sem szakad el teljesen tőlünk, hanem általában önkéntes területvédelmi tartalékosként a továbbiakban is a honvédség kötelékében marad. A program a 4. turnussal folytatódik jövőre, amihez már most gyűjtjük, várjuk a jelentkezéseket. Az egészségügyi-fizikai- pszichológiai elvárások változatlanok, aki jelentkezik, nem árt, ha számít rá, hogy komolyabb fizikai terhelésben lesz része, mint a civil világban. Ez ügyben egyébként nem láttunk problémákat, mindenki szépen felvette a ritmust.

Színvonalas képzés

A kiképzést irányító Kis- Bús Károly alezredes, zászlóaljparancsnok elmondta: a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos katonák a honvédségen belül is színvonalas kiképzést kapnak, mely adott esetben zökkenőmentes továbblépést garantálhat a szerződéses állományba. Utóbbi esetében az egyébként előírt alapkiképzésen már nem kell részt venniük a jelentkezőknek, hiszen azt megkapták a SÖTT-ben.

– Egybefüggő, heti 28 órás, összesen közel 700 órás kiképzésről beszélünk, amely egy alapkiképzésből, általános lövészkiképzésből, valamint egyéni lövészszakkiképzésből áll – sorolta az alezredes. – A honvédség tehát komolyan veszi ezt a szolgálati formát, s úgy látjuk, hogy a jelentkezők is. Sokan erős motivációval érkeznek, eleve tudják, mit szeretnének elérni a seregben. Nagyon jó érzés, hogy amikor felmérjük, ki, mivel szeretne foglalkozni (például kórháztámogatási, járőrözési feladatok ellátása, a déli határ őrzése, biológiai fertőtlenítés végzése), ha befejeződik a kiképzés, gyakorlatilag 95 százalékuk már konkrét választ tud adni, azaz várják, hogy immár az életben is alkalmazhassák az itt megszerzett tudást.