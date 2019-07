Sokszor irdalva, ropogósra sütve – A gyenesi Keszegfesztiválon elárulták a titkot

Ahogy a címben szerepel, úgy kell elkészíteni a jó és finom keszeget. Ez is kiderült a gyenesdiási Keszegfesztiválon, ahol a résztvevők a jó halászlé titkát is megtudhatták. Még vasárnap is várják a vendégeket a rendezvényre.

S nem csak megtudhatták, hanem kóstolhattak is a keszeget és halászlét is a vendégek. Előbbiből 11 mázsával készültek a szervezők, utóbbit a főzőverseny résztvevői készítették el. Két napon át várja a vendégeket a termelői piacon a Keszegfesztivál, melynek szombati megnyitóján Gál Lajos polgármester elmondta, hogy a programnak otthont adó helyszín, s a rendezvény célja kezdetektől fogva a balatoni hal és a helyi termékek népszerűsítése, s a halfogyasztás fellendítése. -Azt mondják a sporthorgászok, hogy a keszegnek nem túl nagy a sportértéke és lehet, hogy a gasztronómiában jártasak szerint gasztronómiai értéke sem túl nagy. Lehet, hogy a süllőt és a pontyot, Balaton két királyát nem tudja letaszítani a trónról, de a keszeg nagyon finom, ha jól van elkészítve – mondta Kozma Anna, Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. a marketing vezetője. Ismertetett egy adatot, mely mutatja, hogy kezd fellendülni a halak kedveltsége: hazánkban egy fő húsz éve alig 3 kiló halat fogyasztott évente, ma már megközelítőleg 6 kilót. Miklós Beatrix, a Magyar Gasztromómai Szövetség felügyelőbizottsága, egyben a zsűri elnöke jó tanácsként elmondta, hogy csak friss halból készüljön a halászlé. Néhány óra múlva az eredményhirdetésen kiderült, hogy két első helyezett is lett: a legjobb halászlevet a Keszthelyi kormoránok és a Györöki Vadkanok készítették. Visszatérve a fesztivál főszereplőjéhez: az egyik sütő csapatnál Herczeg Erzsébet elárulta a jó sült keszeg fortélyait: a mondás szerint legalább ötven irdalás legyen a keszegen, melyet sózás után paprikás lisztbe kell forgatni, majd bő olajban mindkét oldalát addig kell sütni, míg ropogós nem lesz. A Keszegfesztiválon szórakoztató programok, koncertek és tánczenés estek is várják a vendégeket. Aki szeretne keszeget eszegetni Gyenesen, annak még ma is érdemes ellátogatnia a fesztiválra, hiszen vasárnap 15 órától a Magyar Hagyományőrző Faművesek tartanak mesterségbemutatót, lesznek családi és gyermek animációs műsorok. 19 órakor a Zalaapáti harmonikások zenélnek, 20 órakor az LP Vokál Máté Péter és Szécsi Pál dalestje kezdődik, a napot és a fesztivált pedig a Start tánczenekar bulizenés estje zárja.