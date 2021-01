Sokkoló: Lakóépületek, közintézmények, templomok dőltek össze Horvátországban a földrengés miatt (videó)

A szerdai 5.4 magnitúdójú földrengés a Zágrábtól alig 50 kilométerre fekvő Petrinja és Sziszek településeket érintette leginkább.

– A valamivel több mint 20 ezer lakót számláló Petrinja központja szinte teljesen eltűnt, nagyon sok épület sérült meg vagy omlott össze – tudtuk meg dr. Koósz Attilától, Horvátország tiszteletbeli konzuljától, aki több ott élővel is beszélt csütörtökön telefonon. – Nem véletlen, hogy a horvát kormány katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a vidéket, hiszen már a múlt heti, első földrengés is közel 3500 épületet tett tönkre, köztük számos lakóházat, közintézményt és templomot. Ahol elkezdődtek a helyreállítások, ott is újabb károk keletkeztek a szerdai földmozgás miatt. Zazina falu temploma szinte teljesen megsemmisült és Glina városában is hatalmas károkat okozott a földrengés. Az átlagember el sem tudja képzelni, hogy milyen képet festenek most a földrengés által sújtott horvát települések, szinte minden megsemmisült, ami modern kori vívmánynak tekinthető.

A tiszteletbeli konzul a segítségnyújtás kapcsán kiemelte: a magyarok bebizonyították, hogy szolidárisak a szomszédos nemzetekkel, a horvátországi katasztrófa óta rengeteg felajánlás, adomány érkezik a régióba.

Mutatjuk milyen állapotok uralkodnak jelenleg a horvát településeken!

