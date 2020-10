Sokkal hangulatosabb lett a fűzvölgyi Kis Szent Teréz templom belső tere az üvegfestés után

A zalaegerszegi Kónya Zsuzsanna kreatív alkotó és mandalafestő 10 társa közreműködésével gyönyörű motívumokkal díszítette a 135 fős település templomi nyílászáróinak üvegfelületeit.

A Kis Szent Teréz templom 1980-ban épült, tehát idén éppen 40 éves. Az Isten házát ennek kapcsán a közelmúltban szentmise keretében áldotta meg Arányi Zoltán, a mostani plébános. 1996-ban, Fliszár Károly plébános időszakában átalakították és a helyiek adományaiból bővítették. A templom Kis Szent Teréz esti imája című oltárképét Udvardy Erzsébet festette. Legutóbb 2008-ban újították fel, a munkálatokat akkor már Szűcs Imre atya irányította. Most, a jubileumon pedig újabb fejlesztés valósult meg Kónya Zsuzsanna és társai önzetlen felajánlásából és kitartó munkájával.

– A nejem régi vágya volt, hogy tegyünk valamit az ajtó- és ablaküvegek egyhangúsága ellen, hiszen a legtöbb esetben egyszerű, átlátszó üvegekről van szó – bocsátotta előre Schmidt István, a dél-zalai település polgármestere, aki évek óta gyakorlatilag a templom „mindenese” is.

– Kézenfekvő megoldásként az üvegfestés vetődött fel, és nagy szerencsénkre találkoztunk Kónya Zsuzsannával, aki egyebek mellett mandalákat, meditatív képeket is fest üvegre. Elhívtuk Fűzvölgyre, és megmutattuk neki a templomunkat is, melyre nagyon büszkék vagyunk, hiszen teljes egészében a fűzvölgyiek összefogásából, anyagi szerepvállalásából épülhetett meg. A párom beszélt neki az ötletéről, amin – utólag már tudjuk – Zsuzsa elgondolkodott, s végül úgy döntött, hogy a segítségünkre siet. Megtervezte a motívumokat, amikkel elmentünk Zoli atyához, hogy kikérjük a véleményét. Ő igent mondott, Kónya Zsuzsanna pedig a barátaival közösen, gyönyörű képekkel feldíszítette a templom üvegfelületeit. Úgy gondolom, csodálatos alkotások születtek, melyek akkor a legszebbek, amikor a nap átsüt rajtuk.

Schmidt István jelezte: sokkal hangulatosabb a templombelső, mióta az alkotások felkerültek a bejárati ajtó, a három oldalablak és a sekrestyeajtó üvegeire. A motívumok között ott van Kis Szent Teréz alakja is.

– Érdekes volt a technikájuk, mert nem ecsettel dolgoztak, hanem hurkapálcával, pontozva vitték fel a festéket az üvegre, ami az én szememben igen nagy munkának számít – tette hozzá a polgármester.

A tavaly ősszel két ciklus után újra megválasztott településvezető ezenkívül a már megvalósult, illetve a még csak tervezett beruházásokról is beszámolt. Elmondta: augusztus elején egy korábbi nyertes pályázat révén 15 millió forintból újították fel a temetői utat, mely aszfaltburkolatot kapott, továbbá a településen folyamatban van egy szabadtéri felnőtt játszótér kialakítása. Bent van egy pályázatuk, mely a polgármesteri hivatal és a faluház energetikai korszerűsítését és akadálymentesítését célozza. A Zala Zöld Szíve Egyesületen keresztül a Leader-program keretében pályáztak traktorra is, melyhez 5 településsel együttműködve szereznének be különféle munkaeszközöket összesen 12 millió forint értékben, a Magyar Falu Programtól pedig közterület-karbantartó gépeket, játszótéri eszközöket remélnek. Mindezen túl szociális helyiségeket alakítanának ki a temetőben, kerítést, urnafalat építenének, valamint a hivatal palafedésének cseréje szintén sürgető, mert beázik.