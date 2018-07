Sokan ünnepelték a kerek évfordulót a Kanizsa közeli ferences tanyán

Huszonöt esztendővel ezelőtt alapították a városhoz közeli Erzsébettelepen a ferences ifjúsági tanyát. A jubileumot szombaton testvéri találkozóval ünnepelték.

Az erdők, dombok ölelésében megbúvó tanyát még 1993- ban kezdte építeni Tokár János atya, az esztergomi ferences rendi gimnázium alapítója és Csöndör Elek.

– Az elmúlt évtizedekben sokan megfordultak nálunk, köztük állami gondozottak, egyházi közösségek, családok – mondta Csöndör Elek kuratóriumi elnök. – Mindazok, akik a közösségi érzést és a ferences világ szépségét akarják megismerni és elvinni magukkal. Sok olyan gyermek jött hozzánk ezidáig, akik a hétköznapokban a virtuális világ kötelékében élnek. Viszont, amikor ellátogatnak a tanyára és meglátnak egy állatot, megtapasztalják, mi van körülöttük – fogalmazott.

Fiatalokból a szombati jubileumi ünnepen sem volt hiány. Bene Ildikó immár huszonharmadik alkalommal töltött élménydús napokat a tanyán.

– Édesapámnak köszönhetően nőhettem bele ebbe a légkörbe – így a 23 éves hölgy. Egy másik táborozó, Dobrány Benedek is a fővárosból érkezett, szintén nem először. – A szép környezetben még közelebb lehetünk az Úrhoz – jegyezte meg a budapesti ferences gimnázium diákja. Ahogy azt is: jó érzés mindannyiuknak kiszakadni a nyüzsgő fővárosból. A lelki gyarapodáshoz emellett a közösségépítő programok is hozzájárulnak.

Az ünnepség keretében szentmisét is tartottak, melynek főcelebránsa Varga László kaposvári megyés püspök volt.

– A kezdetektől fogva ismerem a ferences tanyát – jelezte az atya. – Mindazoknak, akiknek megroppant az élete, vagy épp csak pislákolt, miután ellátogattak ide, e közegben, az imák révén, meggyógyultak. A legnagyobb ajándéka a tanyának, hogy az emberek életét szolgálja. Az egyház nagy intézmény, de leginkább a közösségekben él – hangsúlyozta Varga László püspök.

Az ünnepségen Fülöp Attila, szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár mondott köszöntőt. Kiemelte: a tanya és annak vezetői valós közösséget teremtenek az emberekből.