Sokan tanulnak a szünidőben, ki szorgalomból, ki pedig kényszerből

Sok diák nyáron is beül az iskolapadba, vagy leül az íróasztalához tanulni. Ez az időszak jó a tudás bővítésére például azoknak, akik kiemelkedően tehetségesek valamiben, vagy éppen ellenkezőleg: van mit bepótolniuk. Időt lehet szakítani ilyenkor nyelvvizsgára való felkészülésre is. Diákokat, pedagógusokat kérdeztünk a nyári tanulásról.

Akik jók matematikából

A nyári táborok némelyikében a kikapcsolódás mellett a gyerekek tudása is bővül. A Matematikai Tehetségekért Alapítvány (Mate) 1993 óta évente rendez matematikatábort 7–11. osztályos diákok számára. Bár a járvány miatt a tavalyi elmaradt, az idén a keszthelyi VSZK-ban megtartották.

A Nemzeti tehetség program által támogatott 125 diákkal indultak el a foglalkozások a Balaton-parti településen. Dr. Pintér Ferenc, a Mate elnöke elmondta: sok a visszatérő tanuló, s az ország minden szegletéből érkeztek fiatalok Debrecentől Győrig, Nagykanizsától Szegedig, sőt még a Felvidékről is jött két diák. Legtöbben a 11. osztályt fejezték be, vélhetően az érettségi közelsége és az idei tanév nehézségei miatt választották ezt a lehetőséget.

– A program nem szokványos, a kánikula előtt reggelente futással indul a nap, az edzést dr. Hegyháti Máté, a Soproni Egyetem oktatója tartja – folytatta. – A fizikai felfrissülést követően dél­előttönként három, egyenként hetvenperces matematikafoglalkozáson vettek részt a táborozók. A délután a kikapcsolódásról, a balatoni strandolásról szólt. Emellett a kreatív kézműves csoportban tárgyakat készítettek a tanulók, például az egyikük ötlete alapján újrahasznosított papírból legyezőket vagy dekorációt lakásokba. Népszerűek voltak a logikai játékok, de a sakk-készletek iránt is igény mutatkozott. Az utóbbi évtizedben szép hagyománnyá vált a napok történéseire reflektáló, humoros esti altató. A matematikafoglalkozásokat 12 kolléga vezette, akik a matematikai tehetséggondozásban országosan elismert szakemberek. Két egykori táborozó, ma már egyetemi oktató is erősíti a szakmai színvonalat. A kidolgozott tábori tantervben az adott évfolyamban tanult leglényegesebb témákra tértek vissza, ami minden diák számára hasznos, de kitekintést adtak a továbbtanulás és a versenyzés irányába is. A fiatalokat inspirálva pontversenyt is hirdettek: naponta két-két feladat megoldását adhatták be a tanulók, melyekre a táborzáráskor díjakat kaptak a legjobbak.

Az idegen nyelvi tudás fejlesztése

A nyári hónapokat azok is kihasználják tanulásra, akik az idegen nyelvi tudásukat szeretnék fejleszteni. Boa Szilvia a lenti Gönczi Ferenc Gimnázium nyugalmazott angoltanáraként ma sem mond nemet, ha hozzá fordulnak segítségért a diákok. Aktív évei alatt rendszeresen készített fel tanulókat nyelvvizsgákra, és vizsgáztatott is, úgyhogy nagy tapasztalattal rendelkezik a nyelvoktatás terén.

Véleménye szerint vannak diákok, akik évről évre kihasználják a nyarat, többen keresik a lehetőséget a tananyag pótlására, gyakorlására, nyelvvizsgára való felkészülésre. Mint mondta: nehéz tanéveken vannak túl a diákok most. Akadnak, akik megbirkóztak a pandémia adta nehézségekkel, de olyanok is, akik a nyári szünetben igyekeznek a lemaradást pótolni. Ehhez jó, ha maguk is rendelkeznek elegendő akaraterővel, és egyedül látnak hozzá a tanultak átismétléséhez, azonban sok diáknak szüksége van segítségre, mivel az online oktatás nem adott elég alkalmat a gyakorlásra, a tudás elmélyítésére és szinten tartására, úgy érzik, nem is tudták elsajátítani az anyagot megfelelően. Aki megkeresi a tanárnőt, annak a nyári szünidőben is támpontokat nyújt a felkészüléshez, a nyelvismeret szinten tartásához. Mindezt teszi online formában, ezzel a lehetőséggel is bővítve az eszköztárat. Az online platform nem okoz nehézséget módszertani szempontból, mondta Boa Szilvia, és hozzátette, hogy a tanulásra szánt idő egyénenként különböző, függ a tudás szintjétől, a lemaradás mértékétől és attól, hogy ki hova szeretne eljutni.

Tanulás kényszerből

A szakképző iskolába járó Rékára kényszerű tanulás vár a nyári vakáció helyett, a tizedik évfolyamos lány ugyanis saját bevallása szerint is lazán vette az elmúlt tanév digitális munkarendjét, s ennek meg is lett a következménye.

– Két tantárgyból buktam meg, matematikából és idegen nyelvből – árulja el kérdésünkre. – Ezeknél ugyanis valóban ott kellett volna lenni fejben is az online órákon, figyelni a tanáraim magyarázatára, és együtt gyakorolni velük a feladatokat, példákat. A többi tantárgynál elég volt a jelenlétem, hiszen a vázlatok megtanulása akkor is elegendő volt, ha aktívan nem vettem részt az órai munkában.

Réka alapvetően otthon készül az augusztusi javítóvizsgára, ám tanárai azt is felajánlották neki, hogy tekintettel a speciális tanévre, heti egy alkalommal kiscsoportos, ingyenes jelenléti oktatással segítik számára a felkészülést. Ez a program július elején kezdődik, mert a tanárait egyelőre még lekötik az iskolai adminisztratív és tanévzárással összefüggő feladatok.

– Én még szerencsésnek mondhatom magam, hiszen van olyan kilencedik évfolyamos barátnőm, aki szinte biztosan évet fog ismételni – tette még hozzá a diák. – Ő ugyan minden tantárgyból átment, de az ágazati alapvizsgájának gyakorlati részén megbukott. Abból is van lehetőség javítóvizsgára, de egy ágazati alapvizsgát sokkal nehezebb teljesíteni, mint egy tantárgyi követelményt. Az összetettebb, a szakmai tantárgyak mindegyikéből kérdeznek, gyakorlati feladatokat kell megoldani, azokra pedig tanári segítség nélkül sokkal nehezebb felkészülni.