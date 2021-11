Sokan nem is tudják, hogy cukorbetegek: a Diabétesz Világnap fontos kérdésekre hívja fel a figyelmet

A Diabétesz Világnapot minden év november 14-én ünnepeljük, amely a cukorbetegség krónikus, életminőséget romboló voltára hívja fel a lakosság figyelmét.

A cukorbetegek világnapját Frederick Banting születésnapján tartjuk, aki Charles Besttel 1922-ben feltalálta az inzulint. Tehát idén ünnepeljük az életmentő találmány századik évfordulóját.

– Magyarországon az első világnapot 1991-ben tartottuk a Nemzetközi Diabétesz Szövetség javallatára. Látva a cukorbetegség világméretű terjedését, az ENSZ közgyűlése 2006. december 20-án krónikus betegségnek nyilvánította ezt az egészségi problémát. Ma már több mint négyszázhatvan millió cukorbeteg van a világon, ami évente hét millióval emelkedik.

Hazánkban is körülbelül nyolcszázezer ember él cukorbetegséggel, és közel ennyien úgy küzdenek a kór tüneteivel, hogy nem is tudnak róla. A probléma általában akkor derül ki, amikor már károsodott a szem, a vese, vagy érrendszeri gondok lépnek fel – mondta Szalai Gáborné, a Zalaegerszegi Diabétesz Egyesület elnöke.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy egészséges életmód szükséges a megelőzéshez

Fontos, hogy együnk kevesebb cukrot, finomított szénhidrátot (például fehér lisztet) és zsírdús ételeket. Részesítsük előnyben a teljes kiőrlésű gabonákat, a friss zöldség és gyümölcsöket. Igyunk több folyadékot, (vizet vagy cukor nélküli teát) és kerüljük az alkoholt. A rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás és helyes életmód segít a betegség megelőzésében.

– Tapasztalatok szerint a cukorbetegséggel élők sem tartják be az alapvető szabályokat. Rendszeres mozgásra, egészséges, rostokban gazdag táplálkozásra lenne szükség. Sokat hangsúlyozzuk a betegségben szenvedőknek, hogy naponta többször mérjék meg vércukorszintjüket. Régen be kellett menni a kórházba a mérések miatt, de csodálatos dolog, hogy ma már – a harminc éve megjelenő első magyar vércukormérő használatával – ezt otthon is el tudjuk végezni.

A cukorbetegség egy nagyon alattomos egészségi probléma

– Néma gyilkos – ilyen kifejezést is használnak rá, mert akár tíz évig is lehet valaki cukorbeteg úgy, hogy észre sem veszi. Csak később derül ki, amikor már valamilyen szövődményt okozott. A probléma az 1-es típusú betegeknél gyorsabban kiderül, mert ott azonnal tapasztalható a hirtelen súlyvesztés, gyakori szomjúság és vizelet, bőrviszketés.

– Egyre több a fiatal -és gyerekkori cukorbetegek száma is. Az egészségtelen életmód és táplálkozás ezt nagyban befolyásolhatja. Fontos, hogy a lakosság körében minél többen tudjanak a betegségről. Nem is olyan régen, egy nagyon jó kezdeményezés valósult meg, amikor is az Egy Csepp Alapítvány pedagógusoknak, óvónőknek tartottak előadás – tájékoztató napot, az alapvető ismérvek elsajátítása végett.

Vannak már szenzorok, inzulinpumpák, amivel a szülők akár telefonon is tudják követni gyermekük vércukorszintjét. Nem kell őket éjszaka felébreszteni, így bármikor, szúrás nélkül is meglehet tudni az eredményt. Ez fantasztikus dolog.

A világnap logója a kék kör, ami valamennyi kultúrában az élet és az egészség jelképe

– Ezt viselik mindenütt felhívásképpen. Kék lufikkal vagy kendőkkel minden évben Magyarországon is szervezünk figyelemfelhívó felvonulásokat. Ennek a lényege, hogy kicsit jobban odafigyeljünk a cukorbetegségre.

Világszerte rengeteg cukorbeteg szervezetet alapítottak, ahogy a megyeszékhelyen is.

A Zalaegerszegi Diabetes Egyesület 1989-ben alakult néhány lelkes cukorbeteg kezdeményezésére Dr. Oroszlán Tamás belgyógyász, diabetológus főorvos úr és Szabó Gyuláné dietetikus segítségével. Az egyesület célja, hogy segítsük az embereket a cukorbetegség megelőzésében, információkat nyújtsunk, és javítani tudjuk a betegek életminőségét. Összejöveteleinken mindig van lehetőség arra, hogy a betegséggel kapcsolatos kérdéseket megbeszéljük.

Fontos tudni a lakosságnak, hogy az egyesület összejöveteleket is tart, amin bárki részt vehet

Minden hónap második keddjén a zalaegerszegi TESZ székház harmadik emeletén 4 órától várják az érdeklődőket. Rendezvényeik nyitottak, szívesen látnak mindenkit, lehetőség van vércukor mérésre is.

– Havi rendszerességgel összejövünk. Orvosok, dietetikusok, gyógytornászok tartanak előadást, segítenek aktuális problémáink megoldásában, életminőségünk megőrzésében. Az összejöveteleken egymástól is sokat tanulunk. Fontos célunknak tartjuk mint betegszervezet, hogy szűréseket, méréseket végezzünk a nem cukorbetegek körében is.

Drámai adat, hogy az érintettek 10%-a nem változtat az életmódján akkor sem, amikor már tudja, hogy cukorbeteg lett

– Rendkívül fontos betartani a diétát. A megfelelő táplálkozással és életmóddal nagyon sokat lehet javítani az életminőségen. Nagyon fontos a család szerepe a megelőzésben és a kezelésben is – hívja fel figyelmünket Szalai Gáborné.