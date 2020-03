Sok kicsi kincs cserélt gazdát Keresztury VMK-ban a cserenapon

A tavasz közeledtét az is jelzi, hogy két évtizedes hagyományukat követve vasárnap délelőtt a bélyeg- és éremgyűjtők városi köre megrendezte a Keresztury VMK-ban a regionális cserenapot.

A környező országokból is érkező gyűjtők hetven asztalon mutatták be cserére, eladásra kínált portékáikat, egyben lehetőséget adva a szakmai eszmecserékre, a kapcsolatépítésre is.