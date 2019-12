Beregszászban fából összetákolt kalyibákban élnek emberek

„Képtelen vagyok leírni azt az örömöt és meghatottságot, amit az arcokon láttam. A megajándékozott emberek elfogódottsága, a sok-sok könnyes mosoly az adományozók emberségének, bőkezűségének köszönhető.”

Ezt Bodó Tamás mondta, aki társával, Tóth Bálinttal nemrég Kárpátalján járt. Mint arról korábban hírt adtunk, a homokkomáromi Bodó Tamás és segítői ismét jelentős támogatással indultak útnak Kárpátalja, egészen pontosan Beregszász felé, ahol a város szélén hihetetlen nyomorúságban, fából összetákolt kalyibákban élnek emberek. Nos, a karitatív akció sikeres volt, Tamás újra itthon van – arra kértük, meséljen négynapos útjáról, melyre – immár másodszor – Tóth Bálint is elkísérte.

– A 80-as években jó barátommal, Draskóczy Jánossal gyógyszereket és Bibliákat csempésztünk ki Erdélybe – szólt a kezdetekről Bodó Tamás, aki a nagykanizsai piarista iskola portaszolgálatán dolgozik, mellékállásban pedig gyertyaöntő. – Akkor kerültem kapcsolatba több segítőkész emberrel, kialakult egy csapat, melynek tagjai rendszeresen megkeresnek azzal, hogy együtt segítsünk a kárpátaljai szegényeknek, és ebbe a jótékony kezdeményezésbe próbáljunk bevonni minél többeket, mert nagy a baj. Az inspirációjukra indultunk el először Kárpátaljára segélyszállítmánnyal.

Tamás azt mondta: sok adomány gyűlt össze számos cég és magánszemély felajánlása révén, annyi, hogy kisteherautó kellett a kiszállításhoz.

– Ehhez egy jóságos cégtulajdonostól kaptam kölcsön egy nagy dobozos autót, Beke Miki bácsi még az üzemanyag felét is állta – mesélte a férfi. – Az ajánlat az utolsó pillanatban jött, enélkül máshogy alakult volna a történet. Az adományok kapcsán pedig egészen hihetetlen, mennyien mozdultak meg és érezték fontosnak, hogy segítsenek. Munkahelyemen, a nagykanizsai piarista iskolában szintén óriási összefogás bontakozott ki, tanárok, diákok, szülők adták össze az adomány jelentős hányadát, de számosan hoztak be a portára is egy-egy felajánlást, vagy kerestek meg közösségek, vállalkozások személyesen. A sok-sok adománynyal – élelmiszercsomagokkal és a készpénzzel, amiből odakint tűzifát vásároltam – egy pénteki napon, délután indultam útnak Tóth Bálint barátommal. Az első állomás Dunakeszi volt, ahol a 32 éve nem látott általános iskolás évfolyamtársam ajánlott fel 4 bringát. Aztán jött a Borsod megyei Kerecsend, ahol egy mélyszegénységgel foglalkozó misszió működik a Nyolc Boldogság Közösségébe tartozó Anna Gabriella nővér csodálatos tevékenységének is köszönhetően. Az útitársammal lepakoltuk a nekik ígért dolgokat, aztán irány Beregsurány, a határátkelő. Az ukrán vámosok, amikor meglátták a rakományt, lazán kizavartak minket Ukrajnából, mert „túl sok a cucc”. Még jó, hogy Beregsurányban van az ilyen „problémás” csomagoknak fenntartott konténere a beregszászi barátomnak, abba pakoltuk be a holmi egy részét (amit majd apránként visznek át a célállomásokra), aztán újra megpróbáltam a határátkelőt… Amikor ismét meglátott kedves ukrán határőrünk, végképp begurult és heves hadonászással tudatta, hiába is próbálkozunk, nem fog átengedni minket. Beregszászi barátom, Bárdos Péter beszéli a nyelvüket, a segítségével elmagyaráztuk neki, hogy jövünk harmadszor is, ha kell, mert a szegények nagyon várják az érkezésünket, nem engedhetjük, hogy csalódjanak bennünk.

Hosszas szócsatát követően a határőr végül feladta és éjjel fél három körül beengedett minket Ukrajnába.

A homokkomáromi férfi hozzátette: sajnos, gyakorlatilag minden évben ugyanez a történet. Hogy miért van így, nem tudja, csupán sejti: vélhetően van benne szerepe a nyelvtörvény körüli hercehurcának is.

Beregszászon nekiindultak tűzifát vásárolni és kivitetni azt a Bárdos Péter által előre feltérképezett családokhoz. A tüzelő mellé ruha, cipő, édesség, tartós élelmiszer is jutott a szegényes hajlékokba.

– Képtelen vagyok leírni azt az örömöt és meghatottságot, amit az arcokon láttam – érzékenyült el egy pillanatra Tamás. – A megajándékozott emberek elfogódottsága, a sok-sok könynyes mosoly az adományozók emberségének, bőkezűségének köszönhető. Még a fát fuvarozó ember is csodálkozva ingatta kopaszodó fejét és meghatottságában 500 hrivnya árengedményt adott köbméterenként a tűzifa 8000 hrivnyás árából…

Bodó Tamás azt mondja, sem ő, sem kárpátaljai kapcsolattartója nem válogat a rászorulók között aszerint, hogy magyarokról vagy ukránokról van szó. Hiszen a nyomortól mind egyformán szenvednek és sok a vegyes házasság is.

– Soha nem néztem azt, ki, milyen nyelvet beszél, a szegénységnek egy nyelve van – szögezte le.

Vasárnap, szentmise előtt és után az óvodák és az iskolák következtek. Szibert Klára nyugdíjas tanító kísérte el, ő máig hittant tanít ezekben az intézményekben.

– Kitörő örömmel és lelkesedéssel fogadták a gyerekek azokat az ajándékokat, amelyeket a piarista iskola tanulói, óvodásai, pedagógusai és a szülők küldtek – folytatta Bodó Tamás. – Iskolánk közössége csodát tett ezekkel a lurkókkal. A sok édesség és játék elkápráztatta őket, de tanítóikat és óvónőiket is igencsak meghatotta a látvány.

Idehaza Tamás barátjának felmérése alapján célzott gyűjtés is folyt, attól függően, a beregszászi családoknak mire volt szükségük. Kályhák, kerékpárok, tévé, szőnyeg, posztócipő, fotelágy, székek, íróasztal, babakocsi és így tovább – csak néhány dolog a listáról. Voltak olyan cikkek is, amiket helyben érdemesebb (és nem utolsósorban olcsóbb) volt megvásárolni: gyógyszerre, biciklilámpára, pumpára, élelmiszerre és tisztítószerre is futotta a magyar emberek bőkezű felajánlásaiból.

– Még egy élelmes ukrán rendőrnek is „adakoztam”, aki röhejes indokkal büntetett meg háromezer ukrán hrivnyára. Végül még én örülhettem, amiért volt olyan kedves annyira korruptnak lenni, hogy beérte húszezer magyar forinttal, így meg tudtam spórolni tízezret – mesélte nevetve Bodó Tamás. – Sok „Jézust” láttam Beregszászon és szélesebb környékén, aki a mélyszegénység köntösébe bújt egy-egy nincstelen képében – fogalmazott Tamás. – Azt gondolom, az adományozók segítettek hozzá, hogy felismerjem a kárpátaljai szegényekben Jézust, és segítettek, hogy enyhíthessek szomjukon, éhségükön, ruhátlanságukon, kilátástalanságukon. Én csak egyszerű szállító voltam – Isten mosolya, öröme az övék. Az a mosoly, az az öröm, melyben a szegények arcán Ő tükröződött vissza. Külön köszönet illeti a Kárpátaljáért Területi Jótékonysági Alapítványt, ezen belül Bárdos Pétert (a beregszászi iskola tanára, egy igazi elhivatott, jó ember), aki óriási segítségünkre volt abban, hogy rövid ottlétünk idején mindenhova eljuthassunk, ahová küldetésünk volt. Ő és alapítványa napi szinten segíti a kárpátaljai szegényeket, nélküle nagyon nehéz dolgunk lenne. És hálás vagyok Szibert Klára tanárnőnek is a kedves vendéglátásért, a kényelmes szállásért, a jóságáért. De nem hagyhatom ki Tóth Bálintot sem, aki útitársam, segítőm, jólelkű partnerem volt mindenhol, ahol szükség volt rá, sosem feledem. S mit mondhatnék zárásként? Áldott legyen Isten, hogy ennek a szép történetnek én is a részese lehettem. A következő utat tavasszal tervezem – ha az Úr is úgy akarja