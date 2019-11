Sok feladat áll a képviselő-testület előtt, hangzott el az alakuló ülésen

Megtartotta alakuló ülését a zalaszentgróti önkormányzat. Baracskai József polgármester javaslatára Vári Máriát választották alpolgármesterré.

Az alakuló ülésen – amelyre meglepetésként eljött a testvérváros, Germersheim előző és jelenlegi polgármestere,

Dieter Hanlein és Marcus Schaile – Kissné dr. Varga Veronika, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a helyhatósági választás eredményét. Baracskai József folytathatja a munkáját polgármesterként. Képviselő lett Balogh Gábor, Baranyai Zsolt, Gelencsér István, Grebenár Péter, Gulyásné Belinszky Ilona, Ságiné Szabó Beáta, Vári Mária és Veress János. Baracskai József az eskütétel után hangsúlyozta: nagyon sok feladat áll előttük. Folytatni kell a nagy projekteket, új híd épül a Hatamov-híd meghosszabbításával, ami talán új szimbóluma is lesz a városnak. Továbbra is oda kell figyelni a rászorulók támogatására, és dolgoznak azon, hogy a vállalkozókat, ha lehetséges, adócsökkentéssel segítsék, sorolta. Kiemelte a klímaváltozás hatásainak enyhítését is. Fő célként a lakók életminőségének javítását jelölte meg, s hozzátette: bízik abban, hogy dinamikusan fejlődő kisvárost fognak vezetni a következő ötéves önkormányzati ciklusban.

Az ülésen Vári Máriát, aki a képviselők közül a legtöbb szavazatot kapta, 5:4 arányban választották társadalmi megbízatású alpolgármesterré. A bizottságokról a következő ülésen döntenek.