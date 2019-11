Slam poetry a Báthoryban

Divatját éli a slam poetry, ez a sajátos előadói műfaj, amiből a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában versenyt rendeztek.

Ez a szabad stílusú, mai témákat feltételező előadói műfaj a rapre is hasonlíthat, de mégsem az, színházi műfaj is lehet, mert fontos, hogy élő előadásban hangozzon el, lehet felolvasás is, vers, de inkább szabad vers. Mindenesetre pénteken először rendezték meg az iskolai slam poetry versenyt a Báthory-iskolában. A versenyben két kategóriában neveztek a fiatalok saját verseik előadásával, amelyek közül ötöt válogattak be a tegnapi programba. Az egyik kategória az Álmaidban Amerika visszainteget, e cím alatt bármit írhattak. A kategória nevével már a jövő heti rendezvényre, az Amerika napra hangolták rá az iskolában a tanulókat, annak az első állomása volt. A másik kategóriában pedig tizenkét előre megadott szóból kellett a fiataloknak összeállítaniuk egy modern költeményt. A zenét sem nélkülöző programon a ReCHORD együttes adott koncertet.

Az értékelésben részt vett a közönség, a verseket ugyanis kiplakátolták az iskolában, és a publikum a kiosztott szavazómatricák felragasztásával fejezhette ki, melyik vers tetszett a legjobban.