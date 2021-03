Simon Zoltán: mindenkinek élnie kellene a védettség lehetőségével

Voltak közeli ismerőseim, nagyon kedves barátaim, akik azért nincsenek már köztünk, mert nem élték túl a vírusfertőzést. A járvány leküzdésére ma nem látok más lehetőséget, mint a védőoltást – mondja Simon Zoltán, a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke.

Ezt ne hagyja ki! Nézőpont: a baloldal nem kormányzóképes

A Csörnyeföldön élő és gazdálkodó borász is megfertőződött a járvány második hulláma során, ám nála nem okozott komoly panaszokat a vírus, hosszan tartó hatását azonban ma is érzi magán. Ízületi fájdalmai vannak, fáradékony, s lelkileg is megviselte a kór. Ezért is élt a regisztráció lehetőségével.

– Akárcsak az egészségügyben dolgozó feleségem, én is megkaptam már mindkét adag oltást – sorolja tovább. – Egyrészt benne vagyok a korban, másrészt van egy cukorbetegségem, s némi túlsúlyt is hordok magamon. Azt gondolom, ha már van lehetőségünk az oltás által védettséget szerezni, akkor mindenkinek élnie kellene vele. A saját egészségünk érdekében, de azért is, hogy mielőbb feloldják az életünket megnehezítő korlátozásokat.

Simon Zoltán azt is mondja, szerinte már nem lesz olyan a világ, mint egykor, a koronavírus járvány elterjedése előtt volt. Saját gyermekein látja, hogy a fiatal generációt mennyire megviseli a bezártság, de a szakmájára is negatív hatást gyakorol. Az éttermek zárva tartása, a rendezvénytilalom a társas kapcsolatokon alapuló borfogyasztásnak sem kedvez.