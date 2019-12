Simon Attila beszámolója izlandi útjáról: Tűz és jég birodalma

Két ellentétes világ, a tűz és a jég birodalma Izland, önmagában már ebből kifolyólag is az egyik legizgalmasabb európai úti célpont lehet az északi szigetország.

Másutt meg nem tapasztalható természeti jelenségei miatt a fotózást kedvelői számára igazi paradicsom. Többek között erről beszélt az elmúlt héten tartott előadásán Simon Attila fotográfus. A Kisrákoson élő férfi a Salla Művelődési Központ Világjárók Klubja sorozatának volt vendége, ahol nemcsak az izlandi táj szépségeit és különlegességeit mutatta be, hanem úti élményeit, utazásának körülményeit is megosztotta hallgatóságával. Mint mondotta, az izlandi kirándulást hetvenedik születésnapi ajándékként kapta Németországban élő testvérétől, akivel együtt korábban az Egyesült Államok nemzeti parkjait is bejárták.

Izland fotós szemmel nézve még különlegesebb, hiszen túl azon, hogy az ország területének döntő hányada lakatlan, a természetet formáló erők egymásra gyakorolt hatása, a gejzírek és a gleccserek világa egészen egyedi formákat teremt. Az időjárás változékonysága, a mostoha körülmények, a kiépített utak hiánya is izgalmassá teszik az ottlétet.

Simon Attila járt Izland olyan részén, ahol a patakok vízének hőmérséklete néhány száz méteren belül akár több tíz fokot is változhat, attól függően, hogy éppen gejzírek völgyében kanyarog, vagy a jég az úr azon a vidéken. Eljutott az ország fekete homokkal borított tengerpartjára is, amely több nagy sikerű játékfilm és televíziós sorozat forgatási helyszíne is volt, s viszonylag rövid ideig, de betekintést nyert az ország fővárosának, Reykjaviknak világába is.