Sikert hozott az első vásár Keménfán

A várakozásnak megfelelő érdeklődés mellett, számos résztvevővel rendezte meg első hídi vásárát a zalai kisközség önkormányzata. Az elmúlt hétvégén megtartott programon kézművesek és kulturális csoportok működtek közre.

Minderről Cser Gábor polgármester tájékoztatta lapunkat, aki azt is elmondta, hogy a hídi vásárt hagyományteremtőnek szánták, és az első alkalom be is bizonyította, hogy az elképzelésük nem volt elvetélt ötlet.

– Annak idején a nagy vízfolyások felett átívelő hidak tulajdonosainak árumegállító joguk volt, a középkorban ezért is rendezték a vásárokat rendre a hidak mellett – fogalmazott a polgármester. – Mára ebből persze csak a hagyomány maradt fenn, s miután a 86-os út elkerülő szakaszával mi is kaptunk egy hatszáz méteres völgyhidat, arra gondoltunk, talán Keménfának is érdemes lenne megrendeznie a maga vásárát. Elsősorban a kézművesekre, helyi termelőkre számítunk, azt szeretnénk, ha a folytatásban is ők kínálnák majd a portékáikat, mellettük pedig a helyi és környékbeli művészeti csoportok és szólisták fellépéseivel szeretnénk kellemes kikapcsolódási lehetőséget biztosítani az érdeklődők számára.

A polgármester hozzátette még: az elmúlt hét szombatján megtartott első vásár egyértelműen sikert hozott, mintegy kétszáz látogatója volt a rendezvénynek. Emiatt nem kétséges a program folytatása, azaz jövőre is meg kívánják szervezni azt – esetleg más kísérőrendezvényekkel is kiegészítve.