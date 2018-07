Sikerrel lezárult a harmadik minőségfejlesztési pályázat Hévízen

A 110 nyertes összesen 13 454 615 forintot használt fel az önkormányzat által nyújtott 16 millió forintos keretösszegből – tájékoztatta lapunkat a Hévíz TDM Egyesület.

Mint emlékeztettek rá: 2018-ban immár harmadszor nyílt lehetősége a hévízi magánszállásoknak az önkormányzat finanszírozásában és a Hévíz TDM Egyesület lebonyolításában meghirdetett pályázat keretien belül, hogy szállásukon minőségi fejlesztéseket valósítsanak meg. A megvásárolt televíziók, konyhai felszerelések, kerti bútorok, valamint a megvalósított fejlesztések, felújítások pedig ismét hozzájárultak a szolgáltatások minőségének emeléséhez, a vendégek komfortérzetének növeléséhez.

Idén is sokan voltak, akik először nyújtották be pályázatukat, ami mutatja, hogy a szállásadók körében folyamatosan nő az érdeklődés e lehetőség iránt, ugyanakkor 56-an már harmadszor pályáztak.

Két sikeres pályázat lebonyolítása után már kötelező eleme a rendszernek, hogy a szálláshely megszerezze a koronás minősítést. A TDM egyesület tapasztalatai szerint a minősítés feltételeinek teljesítése két év tudatos fejlesztéseit követően már nem okozott nehézséget a szálláshelyeknek, ráadásul a minősítés költsége elszámolható a pályázatban, így plusz anyagi terhet sem jelent a szállásadóknak.

Mindennek hatására dinamikusan nő a minősített szálláshelyek száma a fürdővárosban.

– A már hároméves tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a hévízi minőségfejlesztési pályázat elérte célját, a magánszállásadók egyre nagyobb számban pályáztak, és az elnyert támogatások összege is nagymértékben nőtt – összegeznek a TDM egyesület szakemberei.

Az első évben 8 328 094 forint értékben érkeztek be pályázatok, ami mára 61 százalékos növekedést mutat.

A fejlődés a vendégforgalmi adatokban is megjelenik. Magánszállás kategóriában 2016-ban 22 százalékos volt a növekedés, 2017-ben 23,4 százalékos és 2018-ban is folytatódni látszik a tendencia.

Ennek hatására míg 2015-ben 99 704 vendég­éjszakát regisztráltak, addig két évvel később, 2017-ben már 150 256 vendégéjszakát értek el a fürdővárosban működő magánszálláshelyek.