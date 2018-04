Sikeresen szerepeltek a versenyeken a kanizsai Zsigmondy diákjai

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum Zsigmondy Vilmos Szakképző Iskolája olyan oktatási intézmény, ahol nem csak a szakmai képzésre, hanem a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek.

Ezt bizonyítja többek közt az iskola diákjai által a Helikoni Ünnepségeken, illetve más versenyeken elért számos szép siker. Mindezekről tegnap sajtótájékoztatón számolt be a szépen szereplő diákokkal és felkészítő tanáraikkal közösen Laukó Emőke intézményvezető. Az intézményvezető jelezte: a pedagógus kollégákkal egyetértésben úgy vélik, egy szakképző intézménynek nem csak a szűk értelemben vett szakmai felkészítés a feladata, hanem a tehetségek felkutatása, gondozása, a gyerekek látókörének szélesítése is. Ezért örömmel készítették fel a diákokat a keszthelyi Helikoni Ünnepségekre. Ahova népes csapattal utaztak: Balogh Gábor és Kovács István saját rapszámmal lépett színpadra, Bella István verset mondott (ő fődíjat érdemelt), Bertók Dominika beás népdalokat énekelt, Buda Levente és Berner Léna társastánccal mutatkozott be, Horváth Karina és Makár Bence néptánccal lépett színpadra, Baracskai Dóra, Cseke Kornél és Satman Amarillis pedig a Toldi-trilógia inspirálta illusztrációval vett részt a Helikonon, melyet a zsűri méltónak talált arra, hogy kiállítsa.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az intézményvezető egy szép szakmai sikerről is beszámolt: Simoncsics Adrián rendész tanuló az országos szakmai tanulmányi versenyen második helyezést ért el.