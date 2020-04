Sikeres mentőakció az elposványosodott vizű egerszegi úszómedencéből

Ki gondolná, hogy egy elposványosodott vizű, évek óta használaton kívüli kerti úszómedencében több millió forint értékű kincs várta, hogy észrevegyék és megmentsék?

Amúgy a tolvajoktól nem kellett félteni, hiszen a szép summa „csak” eszmei pénz, amit a lelkes környezetvédő szakértővel matekoztunk ki, szerény számításaink szerint ugyanis legalább ennyit érnek a megmentett védett élőlények a hivatalosan megállapított természetvédelmi értékeiket alapul véve. Ráadásul az érintettek nem éppen a „legcukibb”, legkedveltebb élőlényekhez, a kétéltűekhez tartoznak.

Az első, a legnagyobb dicséret azt a családot illeti, amely az ősszel megvette az évek óta lakatlan botfai, városszéli házat, kertjében a jókora szabadtéri uszodával, amelynek takarítására tavasszal kerítettek sort. Ahogy fogyott a medence vize, kiderült, a visszamaradt iszap közel sem lakatlan, a zavarosban a sok-sok petecsomó között szép szemű ijedt békák kucorogtak, mellettük fura kis lények cikáztak föl és alá. Szerencséjükre a zalaiakra, Zalaegerszeg környékén élőkre nem jellemző, hogy „jujj, béka!” felkiáltással agyonverik az útjukba kerülő ártatlan varangyot, sőt, a környezetvédőknek köszönhetően tisztában vannak a természetben betöltött fontos szerepükkel is. A család sem sokat gondolkodott azon, mitévő legyen, felhívta a városrészben működő természetvédő csapat vezetőjét, dr. Illyés Zoltánt, aki nem volt rest és két napig órákon át egyesével mentette ki a mostoha körülmények között sínylődő állatokat.

– A város szélén vagyunk, a békák a közeli rétről, erdőkből vándoroltak a vízhez, beleugrottak ívni, de a medence falán már nem tudtak kimászni. Erdei békából 42-t sikerült kimenteni, a náluk sokkal ritkább gyepi békából 26-ot – többet, mint az Aranyoslapon élő egész populáció – az eszmei értékük egyedenként 50 ezer forint. Találtunk még 4 barna, 2 zöld varangyot és egy nagy tavi békát, s döglötteket is, ami nem csoda, hiszen élelem híján az élők is nagyon soványak voltak, mondhatni az éhhalál küszöbén álltak. Előkerült még 22 pettyes gőte, ezek szülei eredetileg madarak lábán ikraként kerülhettek a vízbe – mutatta be a megmentettek népes hadát dr. Illyés Zoltán.

Nem csak kétéltűek, hanem rovarok – víziskorpiók, szegélyes csíkbogarak is hálóba akadtak, s jelezve a környéken élő fauna színességét, előkerült egy hosszúfülű denevér holtteste is – valószínűleg inni jártak a medencéhez, s ez az egyed valahogy pórul járt. A természetvédelmi szakértő kihalászta és ideiglenesen akváriumokban helyezte el a megtermékenyített petecsomókat is, amelyekből egy nap alatt százával keltek ki az ebihalak. A kimentett teremtmények a sok sínylődés után immár ideális körülmények között élhetnek, a természetvédők ugyanis áttelepítették őket a Válicka-patak várberki égeresének két vízfolyásába.