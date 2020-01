Sikeres esztendőt zárt Pacsa

Sikeres évet zárt az önkormányzat, egyebek mellett tovább növekedett a település adóbevétele, erről is szólt csütörtökön este az új évet köszöntő fogadáson Kelemen Tamás polgármester.

Ennek kapcsán fontosnak tartotta kiemelni az 1700 lakosú kisváros vezetője, hogy a növekedés a javuló gazdasági teljesítménynek köszönhető, mert az adó mértéke nem változott. A fejlődés jelének lehet tekinteni azt is, hogy növekvő számban keresnek ingatlanokat a városban letelepedni szándékozó családok, és megnőtt az építkezési kedv is. Ez jelentős fordulat ahhoz képest, hogy pár éve még 50-60 pacsai ingatlant kínáltak eladásra egy időben, míg a jelen már inkább a kereslet túlsúlyát mutatja. Emögött részben a családi otthonteremtési kedvezmény áll, de a városban működő cégek is kínálnak munkahelyet, ami szintén komoly vonzerőt jelent. Bizakodásra ad okot, hogy a vállalkozások újabb fejlesztéseket jelentettek be, ami a foglalkoztatás további bővülését vetíti előre, és ennek hatása túlmutat a város határain.

A polgármester beszédében kitért a településen működő cégek, intézmények, szervezetek rövid bemutatására is. Kiemelte, csak együttműködéssel lehet előrejutni, a város pedig akkor lehet sikeres, ha az itt élők, itt dolgozók sikeresek. A sort a zalai vállalkozások TOP 100 kiadványában szerepló Pacsai Malom Bt.-vel kezdte.

Mint elhangzott, a Molnár Tamás által vezetett cég nettó kétmilliárd forintot meghaladó éves bevételt ért el. Neki és az összes vállalkozás vezetőjének mondott köszönetet a polgármester azért a hozzájárulásért, amivel a várost segítették.

Pacsa növekvő szerepét jelzi, hogy a közel száz vendéget fogadó újévköszöntő rendezvényen a térség 16 településének polgármestere vett részt számos megyei szervezet képviselőjével együtt.

A fogadáson Ruzsics Ferenc, a megyei közgyűlés alelnöke a vidéket támogató gazdaságfejlesztési programokra hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a települések, a polgármesterek akkor sikeresek, ha élvezik választóik támogatását, bizalmát, mert csak így érhető el eredmény. Ehhez most kedvező környezetet biztosít az ország gazdasági helyzete, tette hozzá. Az összefogás szükségességét hangsúlyozta dr. Gyergyák Ferenc, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke is köszöntőjében. Mint kiemelte, megnőtt a mikrotérségek jelentősége, a települések együttműködésével láthatók el a feladatok, valósíthatók meg a fenntartható fejlesztések.