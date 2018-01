A Siker kulcsa és a duális képzés Zalaegerszegen

A duális képzés, illetve a pályaválasztás előtt álló középiskolás fiatalok duális képzésre történő orientációja érdekében szerveztek programokat szerdán a Budapesti Gazdasági Egyetem egerszegi Gazdálkodási Karán.

Délelőtt kezdődött a BGE-n már hagyományosnak számító Siker kulcsa nevű közgazdasági verseny, amire a Dunántúl nagy részéből érkeztek a fiatalok.

– A versenyt nyolcadik éve rendezzük meg. Az elmúlt években a legfőbb cél az volt, hogy megízleltessük a közgazdász szakma sokszínűségét a diákokkal.

Idén ezt a célt kibővítettük, most a duális közgazdász képzés rejtelmeibe szeretnénk bevezetni a diákokat. A korábbi évekhez képest ezért annyiban változik a mai verseny tematikája, hogy a feladatokhoz duális partner vállalataink bevonásával készítettünk esetpéldákat. Ezeket az életből vett esetpéldákat kell megoldani a diákoknak – mondta a verseny megkezdése előtt Balázsné dr. Lendvai Marietta, verseny főszervezője.

– Mi már nem először veszünk részt a versenyen. Már tavalyelőtt és tavaly is itt voltunk, mert a középiskolában is a közgazdász szakmát tanuljuk. Tavaly más jellegű volt a verseny, akkor külön voltak nyelvi megmérettetések, most annyit tudunk, hogy ez másképp lesz – válaszolta érdeklődésünkre Kertész Zsolt, az egerszegi Csány László Szakgimnázium 11. osztályos tanulója, aki két osztálytársával, Balogh Mártonnal és Szorcsik Istvánnal alkotott egy háromfős csapatot. a Csányból egyébként négy csapat indult a versenyen.

Összesen húsz csapat regisztrált a Siker kulcsa verseny idei fordulójára az öt zalaegerszegi középiskola, a Zrínyi, a Kölcsey, a Mindszenty gimnázium, a Csány és Báthory szakgimnáziumok tanulói mellett. Érkeztek továbbá Keszthelyről, Kaposvárról, Sárvárról, Tapolcáról is fiatalok, feltehetőleg többségükben olyanok, akik egyébként is a BGE-re szándékoznak majd felvételizni.

Az elmúlt években a BGE-en fókuszba került a duális képzés, az érdeklődés is fokozódik a végzős középiskolások körében, s az ismeretek bővítését jól szolgálta a program, amelynek során a duális képzés mindennapjaiba igyekeztek bevezetni a fiatalokat egy délelőtt erejéig. Mint a szervező elmondta, a duális képzés lényege is az, hogy az akadémiai képzést kiegészítik egy komoly gyakorlati pillérrel a duális partnervállalatok segítségével. Ez történt szerdán is, hisz a versenyfeladatok összeállításában két duális partnercég is részt vett, egy az életből vett feladat megfogalmazásával.

Délután újabb program indult az egyetem zalaegerszegi karán, ugyancsak az ország több részéből érkeztek középiskolás fiatalok a Duális Táborba, de némi átfedés is volt a két rendezvényen résztvevők között, a délelőtti versenyzők közül voltak, akik több napra jöttek, s részt vesznek a táborban is.

– Negyedik alkalommal hirdettük meg a három napos, Duális Tábor nevű ingyenes programunkat. Ide azokat a diákokat várjuk, akik a duális képzés iránt konkrétan érdeklődnek. A programot is úgy állítottuk össze, hogy a duális képzésről minden tájékoztatást megadjunk számukra, illetve fel is készítsük őket a kiválasztási folyamatra – közölte Lambertné Katona Mónika az egerszegi kar dékánja.

Szerdán csapatépítő tréninggel indult a tábor programja, csütörtökön többek között önéletrajz és motivációs levélírás képezi az aktuális tréning tárgyát, ami nagyon fontos a duális képzésbe történő belépéshez, majd a személyes brand építésről szereznek információkat. Később duális partnervállalatokhoz kirándulnak. Csütörtökön egy mini állásbörzét szerveznek a fiatalok számára.