Senki sem maradt éhesen a balatongyöröki Palacsintafesztiválon

Édesek, sósak, hagyományosak és különlegesek – megszámlálhatatlan módon kínálták a palacsintákat szombaton a Balatongyöröki Palacsintafesztiválon.

Szeretem a kerek, a szögletes, a hosszú, a rövid, a gömbölyű csokoládét …- sorolja Gombóc Artúr a mesében, de vajon mit mondana a palacsintára? Elképzelhetetlen módon lehet elkészíteni ezt a finomságot, hogy mennyiféleképpen, az bebizonyosodott a balatongyöröki palacsintafesztiválon. A sós ízek között volt vargányával sütött tésztába burkolt vadpörköltös, bolognai szószos, káposztás, lecsós, medvehagymás-sajtkrémes, kapros túrós, s az édesek: puncsos, almás-pudingos, mézes kakaós, rumosdiós. A különlegességek mellett a hagyományos ízek kedvelőinek is kedveztek a csapatok: kínáltak kakaósat, túrósat, lekvárosat- utóbbit szintén számtalan ízben. S akkor még a formákról és tálalásról nem is szóltunk: volt hagyományosan tekert, apró szeletekre vágott, rakott, s palacsintatorta is – utóbbit csokoládéöntet koronázta meg.

A Palacsintafesztiválra az ország számos településéről érkeztek vendégek, akiket fellépők is szórakoztattak. Villányi Éva, a Művelődési Ház igazgatója lapunknak elmondta: az idei a második alkalom, hogy a strand adott otthont a rendezvénynek, ahol 12 csapat készítette a finomságokat: helyiek és messzebbről érkezők is. Itt egyrészt nagyobb a hely, másrészt a strandi büfék is kínálták palacsintákat, így senki sem maradt éhesen.