Semmelweis, a meg nem értett zseni – Lentiben is köszöntötték az egészségügyeseket

Az egészségügy napja alkalmából tartott ünnepségen tegnap a művelődési központban köszöntötték a város egészségügyi és szociális intézményeinek dolgozóit. Kiss Tamás, az önkormányzat egészségügyi és szociális bizottságának tagja mondott beszédet.

– Ez a nap a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe, 2011-től az ebben a szférában dolgozóknak egyben munkaszüneti nap – mondta Kiss Tamás, majd Semmelweis, „a meg nem értett zseni” munkásságát méltatta. A későbbiekben Kiss Tamás és Horváth László polgármester kitüntetéseket adott át.

Elismerésben részesült Tóth Ferencné, a Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet röntgen-asszisztense, Válicsné Völgyi Judit, a rendelőintézet gazdasági igazgatója, Varga Andrea, a Kolping Gondozási Központ szociális gondozó- ápolója, Virág Marianna, a Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ szociális gondozója. Kitüntették Székedli Szabolcsot, a Lenti Mentőállomás mentőgépkocsi-vezetőjét, Baloghné Sipos Ágnest, a bölcsőde élelmezésvezetőjét, valamint Cseke Ildikót, a Napsugár Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat esetmenedzserét.

Az ünnepséget követő állófogadáson Horváth László polgármester dr. Kásler Miklósnak, az EMMI miniszterének köszöntő levelét olvasta fel, melyben a tárcavezető kiemelte: A jövőben is arra törekednek, hogy a béremelési program, a kórház-, valamint a betegellátás színvonalát érintő fejlesztések tovább folytatódjanak. Ezután dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Mint mondta: több ok is van az ünneplésre a Semmelweis-napon, egyik ezek közül, hogy az egészségügyi és szociális szféra dolgozói példaértékű munkát végeznek.