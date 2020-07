Segítségre van szüksége az Élettér Állat- és Természetvédő Egyesületnek

A menhelyet működtető Élettér Állat- és Természetvédő Egyesület az állatbarátok segítségét kéri. Az állatok táplálása jelentős költséggel terheli meg az otthont: ezért tápra mindig nagy szükség van.

A nyári időszakban – más évszakokhoz képest – több állatot fogadnak örökbe a menhelyről. A kanizsai állat­otthonban azonban most is sok négylábú, mintegy száz kutya és húsz cica vár arra, hogy szerető családhoz kerüljön. A táplálásuk jelentős költséggel jár, hiába folytat tudatos gazdálkodást az Élettér egyesület. Azonban az állatbarátok közül sokan folyamatosan segítik a kanizsai menhelyet. Az anyagi támogatások mellett élelmet is rendszeresen adományoznak. Skanecz Tamás, a menhely telephelyvezetője, az egyesület elnökségi tagja elmondta: segítségre mindig szükségük van a gondozottaknak.

– Köszönettel elfogadunk konzerveket és száraztápot, illetve anyagi hozzájárulást is az állatok orvosi ellátásához – jelezte Skanecz Tamás.

– A napokban lezárult internetes adománygyűjtő akciónk révén közel 340 ezer forint gyűlt össze. Az összeget a kutyák és a macskák egészségügyi gondozására és élelmezésére fordítjuk. Egyhavi költségünket fedezi az állatbarátok adománya, ami nagy segítség – emelte ki az otthon vezetője.

Kiemelt képünk illusztráció!