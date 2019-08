Segítség iskola előtt: tanévkezdési támogatást vehettek át a rászoruló családok Zalaegerszegen

Rászoruló családoknak adtak át szerdán iskolakezdési támogatást a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban.

Az idén 125 gyermek tanévkezdésének költségeihez járul hozzá az önkormányzat 10-10 ezer forinttal. Az összegek átadását megelőző sajtótájékoztatón Zsolnai Judit, a központ vezetője elmondta, hogy közel 900 rászoruló családdal állnak kapcsolatban, és ezekben 550 veszélyeztetett, illetve hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él. Elhangzott, hogy a tegnap kiosztott támogatás 72 családban, a leginkább rászorulóknál könnyíti meg az általános és középiskolás diákok iskolakezdését. Tolvaj Márta alpolgármester a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy tapasztalatai szerint a családok nagy része nem igazodik el az igénybe vehető támogatások rendszerében.

Tolvaj Márta felhívta a figyelmet: a Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyerekfüzet címmel kiadványt jelentetett meg a segítségnyújtás különböző formáiról. Elmondta, hogy a helyi önkormányzat nem kötelező feladatként többféle támogatást nyújt a nehéz helyzetű gyermekes családoknak. Ezen a nyáron 62 gyermek vehetett részt táborban szinte térítésmentesen, év közben pedig az étkezéshez adnak napi 250 forintos segítséget.

A most kezdődő tanévben az 1–9. évfolyamon minden diák térítésmentesen kapja használatra a tankönyveket (a tizedikes, tizenegyedikes és tizenkettedikes diákok közül azoknak nem kell fizetniük a könyvekért, akik szociálisan rászorultak vagy nagycsaládosok), ám az iskolakezdéshez tanszerekre, ruházatra is szükség van, ami jelentős kiadás. Az önkormányzat ehhez is hozzá szeretne járulni, emelte ki az alpolgármester.

A családsegítő központban Tolvaj Mártától, Zsolnai Judittól és Orosz Ferencné önkormányzati képviselőtől többek között Gyöngyösi Mariann vette át a 10 ezer forintos juttatást. Elmondta: két fia iskolakezdése nagyon megterheli a családi kasszát, ruhára és új sportcipőkre is szükség van.

A tájékoztatón az is elhangzott: a volt Pais-iskolában működő adományközpontban tanszerek, iskolatáskák, ruhák és cipők közül válogathatnak a rászorulók.