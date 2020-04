Segítsd a helyit; összefogás Zalaegerszegen

Már írtunk arról a kezdeményezésről, amely a járvány idején – és azon túl is – a helybéli szolgáltatások, termelők és vállalkozók iránti szolidaritást szorgalmazza.

A Fivosz (Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége) zalai szervezete indította el a mozgalmat, amelynek a közösségi médiában saját oldalt is nyitottak „Zalaegerszeg: Segítsd a helyit!” elnevezéssel.

A csoportba nemcsak a vállalkozók, termelők, szolgáltatók léphetnek be, hanem magán­emberek is, így a kereslet és a kínálat hamar egymásra találhat. Az oldal működtetői nem kérnek pénzt senkitől, aki a szolgáltatására és a termékére e módon szeretné felhívni a lakosság figyelmét, mivel a kölcsönös haszon ezekben a hetekben sokkal fontosabb. A szervezők elsősorban az élelmiszereket előállítókra és forgalmazókra gondoltak, de másféle szolgáltatásra is kiterjed a lehetőség.

Az otthoni tanulás miatt például megnövekedett az igény a számítógépekre, televíziókra, nyomtatókra. A Fivosz egerszegi szervezete szeretné, ha a járvány elmúltával is megőriznénk lokálpatrióta elhivatottságunkat, és helyi szolgáltatóktól vásárolnánk, akik jövedelmükkel, bevételükkel, adójukkal közös ügyeinkhez járulnak hozzá.