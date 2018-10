Segítik a nők elhelyezkedését Nagykanizsán

Kétszázmillió forintos pályázati támogatásból alakítottak ki Család és Karrier Pontot a Magyar Vöröskereszt Sugár utcai telephelyén. A projekt keretében Zalaegerszegen, Zalaszentgróton és Nagykanizsán is különféle, a munkaerőpiacon való elhelyezkedést segítő szolgáltatásokat vehetnek igénybe az érintettek.

Szőlősi Márta, a Vöröskereszt kanizsai területi szervezetének vezetője elmondta: a „Nő az erő” elnevezésű program elsősorban olyan nőknek szól, akik alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdők vagy 50 év felettiek.

– Akik részesei lesznek a programnak, azoknak számos szolgáltatást biztosítunk, így többek között egyéni és csoportos tanácsadást, például pályaorientációt, önismereti és életvezetési tanácsadást is nyújtunk – mondta Szőlősi Márta. – Emellett képzéseket is tartunk, a jelentkezők elsajátíthatják például a digitális írástudást, de kommunikációs tréningen is részt vehetnek. Mindezeken felül pedig a család és a munka összeegyeztetését segítő gyermekfelügyeletet is tudunk biztosítani.

Szőlősi Márta elmondta még, hogy a program keretében számos munkáltatóval is felveszik a kapcsolatot, hogy népszerűsítsék körükben az innovatív foglalkoztatási formákat, lebontsák a sztereotípiákat, és egyáltalán, érzékenyítsék a munkáltatókat a női munkavállalók iránt.

A program finanszírozása egyelőre 2020. december 31-ig megoldott, de a Vöröskereszt azt tervezi, hogy a szolgáltatások többségét azt követően is biztosítja.