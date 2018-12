Sebességmérő tábla figyelmezteti az autósokat Márokföldön

Felvillanó sebességmérő táblákkal figyelmezteti a közlekedési szabályok betartására a gyorshajtókat a település önkormányzata.

Szabó István polgármester sze­rint az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a közlekedők zöme komolyan veszi a jelzést, és visszavesz a sebességéből.

A közlekedők sebességét kijelző LED-es táblákat a közútkezelővel egyeztetve a közelmúltban helyeztette ki az önkormányzat a falu szélén. Szabó István a beruházást az itt élők védelmével indokolta.

– Márokföld hosszan elhelyezkedő, ritkán beépített település, amelyre mindkét irányból olyan út vezet be, hogy az indukálja a sebességtúllépést. Az elmúlt években alaposan megváltozott a település demográfiai összetétele, most már sokgyermekes családok is élnek itt, ez ösztönzött bennünket arra, hogy mielőbb megoldást találjunk a problémára – magyarázta a polgármester.

Felmerült az útburkolat megemelése vagy forgalomlassító sziget kialakítása. Ezek költségei miatt végül a sebességmérő táblák mellett döntöttek.

– A községbe érkezők tempóját a LED-es tábla kijelzi. Szükség esetén még felvillanó Lassíts! felirat is figyelmezteti a járművezetőket. A tapasztalatunk az, hogy a figyelmetlen, vagy nemtörődöm sofőrök a jelzés hatására visszavesznek a sebességből. Azt is tervezzük, hogy a község központjában, a faluház és a jurtatábor környékén kiegészítő aszfaltszínezést alkalmazunk, hiszen ott a legnagyobb az úttesten átkelő gyalogos forgalom.

A LED-es táblák mellett hagyományos közlekedési jel­zőtáblák is figyelmeztetnek a sebességmérésre, ezek ugyancsak visszatartó hatásúak. A polgármester szerint a berendezés közbiztonsági szempontból is hasznos, hiszen a kamerák tárolják is az adatokat, így szükség esetén a rendőrség visszanézheti a felvételeket.

