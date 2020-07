Sárkányhajókkal a Gébárti-tavon – Komoly bővítésben gondolkodik a ZKKSE

A vízi sportokat népszerűsítő bemutatóra várták az érdeklődőket kedden délelőtt a Gébárti-tó partjára, ahol a 2017 januárjában létrejött Zalaegerszegi Kajak-Kenu-­Sárkányhajó Egyesület (ZKKSE) sportolóival a sárkányhajózást is volt mód kipróbálni.

Az egyesület ügyvezetője, Várnai Tibor érdeklődésünkre elmondta, hogy a jelenleg 24 fős kajak szakágban utánpótláskorú, 6–14 éves sportolókkal foglalkoznak, itt a létszámot 40-re kívánják bővíteni, a sárkányhajó szakágban pedig az utánpótláskorúak mellett felnőtt csapatuk is van. E téren is komoly bővítést szeretnének, mert öt 20 fős csapat felállítását tervezik; jelenleg a 10, illetve 20 személyes sárkányhajójuk létszáma biztosított. Hozzátette, emellett a vadvízi szakágban turisztikai, környezetvédelmi programokat szerveznek, és nemcsak az egyesület tagjainak, hanem bárkinek, aki érdeklődik a „zöld” és aktív pihenés eme formái iránt. Ehhez már 16 hajóból álló flottájuk van a Rábán Körmendnél, de szerveznek túrákat a határon túlra is.

Mint Várnai Tibor fogalmazott, a bemutatóval szeretnék a fiatalokat megnyerni, elcsábítani a számítógépek elől. A sportolóik egyébként heti öt edzésen vesznek részt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai ellenőrzése mellett.

A bemutatón részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos, aki szintén hajóba szállt megtenni egy kört a tavon. A rendezvénnyel kapcsolatban úgy fogalmazott, a Gébárti-tó a megyeszékhely legszebb része, ahol a természet és építészet értékei megtalálhatók. Az ide látogatók feltöltődhetnek szellemileg, fizikailag, hiszen a Kézművesek Házában, a Boldogasszony-kápolnában kulturális, szakrális élményekkel gazdagodhatnak, a tó partján pedig pihenhetnek, illetve sportolhatnak. Az egyesületnek köszönhetően pedig olyan sportág talált otthonra, amelyikben Magyarország világversenyeken is komoly sikerrel szerepel.