Salamon Györgyi moderátor tartott előadást Lentiben

Szépen megöregedni – gyakran hallani ezt a kifejezést, ha az idősödő korosztály tagjai kerülnek szóba. Mindez egyaránt utal az öregkori fizikai, mentális és szociális jóllétre. Nemrég Salamon Györgyi családi és párkapcsolati mediátor beszélt a Civil Nyugdíjas Klub rendezvényén arról, hogyan őrizzék meg a nyugdíjasok lelki egészségüket.

A harmadik, az idősödő korról való másként gondolkodásra hívta fel a nyugdíjas hallgatóság figyelmét Salamon Györgyi.

– Nagyon sokféle módon gondolkodnak az idősek, az idősödők a saját korukról, hiszen mindenki más-más személyiség – mondta Salamon Györgyi. – Vannak otthon a karosszékben ülők, de vannak olyanok is, akik aktívan töltik az idejüket, többet mozognak, sportolnak és van, akinek fontos az egészséges táplálkozás. Egyre tudatosabbak lesznek az idősek, ahogy fiatalosan bekerülnek a harmadik korba, többet törődnek magukkal, jobban odafigyelnek olyan dolgokra, melyekre nem volt korábban idejük a gyerekek, a család mellett. Én a lelki egészséggel foglalkozom főként, látom, fontos, hogy legyen mellettünk egy társ, jó barát, szomszédság, közösség.

Mindezt példával is alátámasztotta a mediátor.

– Bizonyos településeken, földrészeken boldogabbak az emberek és nem betegszenek meg. Az USA-ban egy kisvárosban, ahol vannak gyorséttermek, az ott élők mindenféle nem egészséges ételeket fogyasztanak, de él ott egy olasz kolónia, tagjai jó életminőségben, egészséges, hosszú életet élnek. Évekig vizsgálták ezt a közösséget, hogy rájöjjenek a titokra, hiszen ugyanazt eszik, mint az amerikaiak, mégis egészségesebbek. Az ok kis dolgokban rejlik: a ház előtti kispadra le tudnak ülni megbeszélni a dolgaikat, ráérnek, sokat nevetnek. Magyarországon megnézve a falusi és városi időseket, látni hasonló különbséget. A falvakban ma is megvan, hogy a ház előtt a padon ülve beszélgetnek, aki arra jár, azzal szóba elegyednek, ez a városban már kevésbé van jelen, jobban látszik az elidegenedés. Látok én is a lakótelepeken magányosan sétáló nyugdíjasokat, akiket már nem akartak a faluban egyedül hagyni a gyerekeik és beköltöztették őket a városba – mondta. Szívesen veszik, ha az ember köszön nekik, beszélget velük.

Az előadáson a mediátor nem tanácsokkal látta el a hallgatóságot, receptet sem adott arra, hogy lehet szépen megöregedni, de elgondolkodtató témákat vetett fel, beszélt családi és életút krízisekről és az üres fészek szindrómáról is, mikor a gyerekek kirepülése után a házaspárok magukra maradnak.

– A legidősebb házaspár, akik megkerestek válásuk miatt, 70 felettiek voltak – tette hozzá. – Vannak, akik ekkor döbbennek rá, ki az az idegen ember mellettük, aki egyébként a férjük vagy a feleségük. Van még vissza idő, lehet még változtatni, újraindulni, újra ismerkedni, randizni, de arra is rá lehet döbbenni a harmadik korban, hogy milyen fantasztikus ember a társunk.