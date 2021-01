Sajtótájékoztató a Zalaegerszegi Egyetemi Központ terveiről

Az egykori „számviteli főiskola” január elsejétől a hazai felsőoktatás egyik jelentős bázisa lett, hiszen ezzel a dátummal jött létre a Zalaegerszegi Egyetemi Központ.

A tavaly óta a veszprémi székhelyű Pannon Egyetemhez (PE) tartozó zalaegerszegi kampusz a hajdani Petőfi-laktanyában további tartalmi, oktatási és infrastrukturális fejlesztésekre számíthat, amelynek sikerét Zalaegerszeg város és a Pannon Egyetem együttműködése szavatolja, hangzott el az egyetemi központ terveit és működését bemutató tegnapi sajtótájékoztatón. Balaicz Zoltán polgármester, dr. Vadvári Tibor alpolgármester és dr. Németh István, a PE stratégiai rektorhelyettese, a zalaegerszegi egyetemi kar dékánja vázolta a város és az egyetem összehangolt terveit.

A nagy múltra visszatekintő gazdálkodási képzés mellé már korábban felcsatlakozott a mechatronikai mérnökképzés, az utóbbi bővül gépészeti képzéssel, így az egyetemi kar mindkét profilja a régión is túlmutató, s egyre erősödő ezirányú munkaerőigényeket szolgálja, amellett, hogy a hazai tudományos élet innovációjában is részt vesz. Balaicz Zoltán polgármester elmondta, Zalaegerszeg 2030-ig tartó gazdasági stratégiai fejlesztési terve és az egyetem hosszú távú elképzelései illeszkednek egymáshoz, köszönhetően a tervezési időszakban lezajlott együttműködésnek, amelyet a város részéről dr. Vadvári Tibor alpolgármester vezetett. A városi önkormányzat szeretné, ha a kormány külön határozattal és persze anyagiakkal támogatná a „Zalaegerszeg 2030” tervet. Az infrastrukturális és a képzési portfólió fejlesztései a minél nagyobb számú hallgatói közösséget szolgálja, érdemes a minden szempontból erős Zalaegerszegi Egyetemi Központ kínálatát választaniuk a végzős középiskolásoknak, hangsúlyozta a polgármester. Dr. Vadvári Tibor emlékeztetett arra, hogy az utóbbi 15 évben gyakran felmerült, van-e képzett munkaerő, illetve van-e megfelelő munkahely a városban. A szóban forgó fejlesztések lendületét látva mindkettő rendelkezésre áll, a tendencia látszik a városba települő gazdasági egységek növekvő számában. Az alpolgármester jelezte, a középfokú szakképzés területén is végbemennek azok a szerkezeti átalakítások, amelyek a jövő munkaerő igényeit szolgálják.

Dr. Németh István rektorhelyettes is a mérnökképzés erősítésére irányította a figyelmet, hozzátéve, a majdan itt végző leendő gépészmérnökök a városba települő védelmi iparág révén a legújabb iparági innovációval találkozhatnak. Az egyetemi kar a digitális oktatásfejlesztéssel magasabb szintre emeli a távoktatást, kihasználva a virtuális tér adta lehetőségeket, sőt, ekképp az oktatási intézmények hálózatba szerveződhetnek, hatékonyabban szolgálva a távol élő hallgatókat. A többek között a logisztikára is érvényes tananyagfejlesztés pedig a digitális gazdaság igényeire reflektál. Az egyetemi központ ezév őszétől már a 14 éveseket is bevonja a oktatásba az okleveles technikus képzéssel, amelynek a kimenete akár felvétel nélküli belépő is lehet az egyetemi karra. A dékán üdvözölte és megköszönte azt, hogy Zalaegerszeg hosszú távon épít a felsőoktatás és a gazdaság összekapcsolására.