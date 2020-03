Sajtótájékoztató a Városházán – Zalaegerszeg a klímavédelemért

Zalaegerszeg a klímavédelemért

VIDEOKLIP: ZALAEGERSZEG A KLÍMAVÉDELEMÉRTZalaegerszegen a Városházán került sor arra a sajtótájékoztatóra, melynek keretében Balaicz Zoltán polgármester nyilatkozatot és cselekvési tervet írt alá a klímavédelem érdekében.Az apropót egyrészt az adta, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének tisztújító közgyűlésén a 23 tagváros vezetői egyhangúlag szavaztak a klímavédelem iránti elkötelezettségük megerősítéséről. A hazai nagyvárosok és megyeszékhelyek az elmúlt években élharcosai voltak a klímaváltozás elleni küzdelemnek, s ez a jövőben sem lehet másként. Másrészt a zalaegerszegi képviselőtestület idei utolsó ülésén külön előterjesztés foglalkozott az ökováros programmal, a helyi önkormányzat klímavédelem érdekében összeállított cselekvési tervével, melyet egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadott el a közgyűlés.Balaicz Zoltán polgármester bejelentette, hogy civil kezdeményezésre megalakult a Zöld Zalaegerszegért Egyesület, amely a jövőben koordinálni szeretné a helyi környezetvédelmi programokat, és amelynek tevékenységét az önkormányzat kiemelten fogja segíteni, támogatni.A sajtótájékoztatón jelen voltak azok a szakemberek, akik részt vesznek a zalai megyeszékhely klímaváltozás elleni lépéseiben: Gecse Péter és Bali Zoltán alpolgármesterek, Arnhoffer András (a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója), Bauer Arnold (a Zala-Müllex Kft. igazgatója), Horváth István (a Városgazdálkodási Kft. igazgatója), Horváth Márton (a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. igazgatja), valamint a Polgármesteri Hivatal szakemberei: Takácsné Czukker Szilvia osztályvezető, Tánczos Zsolt és Jakab Gergő szakreferensek. (A rendezvényen nem tudott jelen lenni Bali József, a Zalaispa Zrt. vezérigazgatója, valamint Fazekas Györgyi és Székely Róbert szakreferensek.)A sajtó munkatársainak jelenlétében aláírt nyilatkozatot és cselekvési tervet (melynek mottója: „A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”) Balaicz Zoltán polgármester ismertette:„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és valamennyi polgára kiemelten fontos feladatának tekinti a környezetvédelmet, valamint a klímaváltozás elleni küzdelmet.Közös céljaink meghatározása érdekében a 2019. december 12-i közgyűlés tárgyalta az „ÖKOVÁROS program, Zalaegerszeg a klímavédelemért” című előterjesztést, melyben az alábbi vállalásokat tettük:1. A klímaváltozás káros hatásainak kivédése érdekében önkormányzatunk 2020-ra klímastratégiát dolgoz ki, melyben tíz évre határozzuk meg az intézményrendszer energiatakarékos felújítása, valamint új beruházások leghatékonyabb és legbiztonságosabb energiafelhasználása terén elérendő célszámokat.2. Csatlakoztunk Nemzetközi Klímavédelmi Under2 Koalícióhoz. A szövetség tagjai vállalták, hogy 2050-re 80 százalékkal csökkentik az üvegházhatást okozó szén-dioxid-kibocsátásukat az 1990-es évek értékeihez képest.3. Beléptünk az Európai Polgármesterek Szövetségébe, ahol 2030-ig a szén-dioxid kibocsátás legalább 40 százalékos csökkentésére tettünk vállalást.4. Az északi ipari parkban napelem parkot építettünk.5. Jelentős forrásokat fordítunk az egészséges ivóvíz ellátásra és a biztonságos szennyvíz kezelésre.6. 2024-ig megvalósítjuk a búslakpusztai hulladéklerakó környezetkímélő megoldással történő bővítését.7. Közel tízmilliárd forintos pályázati forrást nyertünk el az Elena program keretében a káros anyag kibocsájtás csökkentésének céljára 2024-ig.8. Részben az Elena program, részben pedig KEHOP forrás bevonásával újabb napelem parkot építünk 2024-ig.9. Ugyancsak az Elena program keretében közel húsz önkormányzati intézményre napelemeket helyezünk el, tíz-tizenöt önkormányzati intézményen pedig energetikai korszerűsítést hajtunk végre a káros anyag kibocsátás csökkentése érdekében 2024-ig.10. A városban már 17 elektromos töltőt építettünk ki, számukat tovább növeljük.11. Az önkormányzat és az önkormányzati cégek elektromos meghajtású gépjárműveket szereznek be.12. Hosszabb távú célunk, hogy az állam által irányított helyi tömegközlekedésben (Volánbusz) csak alacsony kibocsátású EURO-6-os, illetve elektromos, vagy földgáz/CNG meghajtású buszok közlekedjenek. Ez illeszkedik az új állami buszstratégiához is.13. 2024-ig összesen 25 km új kerékpárutat építünk ki hat szakaszon (az első, 6,5 km-es szakaszt már át is adtuk), hogy minél többen tudjanak a mindennapokban, akár munkahelyekre is kerékpárral közlekedni.14. Folytatjuk a gyermekek környezettudatos tudatformálását, a zöld óvoda, ökoiskola, zöld campus programokat, illetve a környezetvédelmi közösségi akciókat.15. 2020-ban kísérleti jelleggel a Munkácsy Mihály Szakgimnáziumban és Szakközépiskolában bevezetjük a „PET palack mentes iskola” programot, és ha működik, ha beválik, akkor kiterjesztjük a többi zalaegerszegi iskolára is.16. Ugyancsak 2020-ban kiköltöztetjük a belvárosból, a Dísz tér környékéről a Restart országos sportfesztivált, melyet megújítunk, környezetvédelmi elemekkel bővítünk, és ez lesz az első műanyag mentes (pohár, tányér, evőeszköz) zalaegerszegi fesztivál.17. Kiemelt városi programmá emelkedik városi a zöldfelületek növelése, és ehhez kapcsolódóan hirdettük meg, hogy 5 év alatt, 2024-ig 5 ezer fát ültetünk. Az eredeti cél már teljesült, de a program folytatódik, melynek része a meglévő fasorok és faállomány szakmailag átgondolt, ütemezett megújítása is.18. A legfontosabb feladatunk továbbra is az, hogy megőrizzük az élhető környezetet a jövő generációinak, ezért Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, csatlakozva a Megyei Jogú Városok Szövetsége 2019. december 9-i közgyűlésének egyhangú határozatához, megerősíti a klímavédelem iránti elkötelezettségét. A hazai nagyvárosok az elmúlt években élharcosai voltak a klímavédelemnek, s ez a jövőben sem lehet másként. Elköteleztük magunkat az életminőséget, technológiaváltást, versenyképességet, együttműködési képességet és jövőképet jelentő ügy mellett. Zalaegerszeg a jövőben is aktív szerepet fog vállalni a klímavédelemben, hiszen mi is felelősek vagyunk a környezetünk megóvásáért. Ezért továbbra is környezettudatos fejlesztéseket hajtunk végre, és az erőforrásokkal megfontoltan gazdálkodó várost alakítunk ki és a városüzemeltetés terén is készek vagyunk a klímavédelmet is szolgáló innovatív megoldásokat bevezetni.

Közzétette: Balaicz Zoltán – 2020. március 2., hétfő