Sajtónap Zalában: a járványügyi vészhelyzetben különlegesen értékes a hiteles tájékoztatás

Fogadáson látta vendégül pénteken a két város vezetése az újságírókat a sajtónap alkalmából.

Zalaegerszeg

Zalaegerszegen a Contrast bisztróban gyülekeztek a meghívottak. Kezdésként Pál Kriszti teremtett ünnepi hangulatot a Kormorán Harangok dala című számával, majd Balaicz Zoltán polgármester megköszönve a sajtó munkáját, a Zalai 47-es Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület tagjainak pedig azt, hogy jelenlétükkel szebbé tették az ünnepi alkalmat. Felidézte az 1848/49-es forradalom és szabadságharc néhány eseményét, többek között azt, hogy Gábor Áron kezdeményezésére a székelyek 313 harangot ajánlottak fel ágyúk készítésére. Amikor a hidvégi csatában először bevetették az ágyúkat, Puchner generális azt hitte, francia tüzérségi segítséget kaptak a székelyek, ezért veszítette el a csatát.

Balaicz Zoltán a továbbiakban arról beszélt, hogy furcsa és nehezen feldolgozható helyzetben tartják idén a sajtónapot, a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt egészen más az idei március 15-e, mint az összes eddigi. Elmaradnak az ünnepségek, de ettől függetlenül lélekben, a szívünkben mindig gondolunk 1848–49 hőseire.

– Azt kívánom, hogy néhány hónap múlva csak egy rossz álomként gondoljunk 2020 márciusára, és majd 2021 márciusában mindannyian egészségben, együtt és még nagyobb lelkesedéssel ünnepeljük meg az évfordulót, zárta beszédét.

Vigh László országgyűlési képviselő köszöntötte ezt követően a sajtó munkatársait, s a veszélyhelyzettel kapcsolatban azt mondta: a magyar nemzet most ismét vizsgázik, hogy össze tud-e fogni.

Nagykanizsa

Nagykanizsán Balogh László polgármester tegnap a helyi sajtó képviselőinek szervezett sajtóreggelit a hivatalban. A városvezető elöljáróban, a koronavírus-fertőzés kapcsán elmondta: a helyzetet komolyan kell venni, fontos betartani minden intelmet. Többek között kerüljük a kézfogást, a puszit és az ölelést. Az interneten számos alternatív lehetőség közül lehet választani, de számos más gesztusunk van, amivel helyettesíthető a közvetlen kontaktus.

A városvezető a szabadságharc 172. évfordulójáról szólva hozzátette: az a fajta hagyomány, mely 1848 által a miénk, hatalmas büszkeségre, világszintű hevületre ad okot. Ebben Nagykanizsa helyét is megtalálhatjuk, hiszen például a város a forradalom és szabadságharc éveiben háromszor váltott gazdát. De büszkék lehetünk arra is, hogy a haza bölcse, Deák Ferenc 1813 és 1817 között a városban is járt gimnáziumba.

– Hálásak lehetünk az újságíróknak, szerkesztőknek, hogy segítenek a város jó híreinek terjesztésében – folytatta Balogh László. – Persze tudjuk, hogy az értelmiségi ember attitűdje a kritikus hozzáállás, de bízunk a pozitív hozzáállásban. Ehhez a jövőben minőségi tájékoztatást igyekszünk nyújtani.