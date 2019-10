Sajtóbejárás a felújított botfai Erdődy–Hüvös-kastélyban

Sajtóbejáráson mutatták be tegnap a botfai Erdődy–Hüvös-kastély felújított épületét és a parkban elkészült kiegészítő létesítményt.

– A megyeszékhelynek kevés építészeti emléke maradt az elmúlt évszázadokból, ami van, annak megóvása alapvető feladatunk – mondta Balaicz Zoltán polgármester, hozzátéve, ebben segít a kormány és Zalaegerszeg között 2015-ben született stratégiai megállapodás. Zalaegerszegen a Modern Városok Program keretében a történelmi belváros megújítását célzó projekt mellett, az arányos városfejlesztés jegyében újult meg az 1750-ben épült botfai kastély – tette hozzá Gecse Péter műszaki feladatokért felelős alpolgármester, a botfai városrész képviselője. A 350 millió forintos beruházás része a városrehabilitációs programnak, a környezetében található 7000 négyzetméteres angolparkot a környezetszépítő közösségi program keretében szombaton tisztítják, tájékoztatott az alpolgármester.

A kastélyfelújítás keretében a Notre Dame Rend kezelésében zarándokszállásul szolgáló házban korszerűsítették a fűtést, kazánt cseréltek és energiatakarékosságot eredményező nyílászárókat építettek be, a közösségi rendezvényeket kiszolgáló, szabadtéri konyhával felszerelt udvari mellék­épület napelemeket kapott, a szobák egy része pedig önálló vizesblokkokat. A kastély vendégfogadás mellett elsősorban botfai és ifjúsági közösségi célokat szolgál, de terveznek egy állandó helytörténeti kiállítást is az emblematikusnak számító barokk stílusú, romantikus bástyákkal megtoldott épületben, amelynek történetét Legenda és valóság címmel kötetben is olvashatjuk Nagy Lajos helytörténész jóvoltából.

A bejáráson elhangzott: a kivitelezés során idén februárban adták át a munkaterületet a ZÁÉV Zrt.-nek, s összesen 210 nap alatt be is fejeződtek az AOD-iroda tervei alapján zajló munkálatok, amelyek a kor igényeinek megfelelő szálláshelyet hoztak létre. A kastélybejárás során – amikor a résztvevők megnézhették egyebek között az újjáépített panorámalépcsőt is – Balaicz Zoltán polgármester emlékeztetett arra, hogy a Mindszenty út elnevezésű projekt részeként már megújult a Mária Magdolna-plébánia épülete, lezajlott a régészeti feltárás a Batthyány utca és a Várkör utca között, ezekben a hetekben folyik a Kvártélyház és a levéltár épületének felújítása. Ugyanennek a programnak a keretében kezdődött el a Göcseji Múzeum eklektikus épületének rekonstrukciója. A program további elemei: a Mária Magdolna-templom felújítása és új orgona beszerzése, a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont felépítése, új parkolók kialakítása, a volt KISZÖV-székház megújítása. A tervek között szerepel a Göcseji úti temető ravatalozójának felújítása, illetve a Mérlegház újjáépíttetése – jelezte a polgármester.