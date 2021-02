Saját műhelyükben készült a felsőrajki buszváró

A kisközség nem vár tétlenül a pályázati támogatásokra. Saját erőből is megvalósítanak kisebb-nagyobb fejlesztéseket, amelyek a település arculatát szebbé, otthonosabbá teszik.

A település lakói az új évet is aktívan kezdték a faluban. Kétkezi munkával, az önkormányzat dolgozói és a közfoglalkoztatottak segítségével modern buszváró épült. Zsuppánné Horváth Mária polgármester elmondta: az akácfából készült, fedett buszváró – Varga Norbert, asztalos végzettségű karbantartó irányítása mellett – az önkormányzat műhelyében készült.

– Nagy szükség van arra községünk több pontján, hogy az autóbusszal utazók komfortosabb körülmények közt várják a buszt – mondta a polgármester. – Ezért is építettünk munkatársainkkal új buszmeg­állót. Az anyagköltségeket, mintegy 350 ezer forintot, saját erőből finanszíroztuk, ügyes kollégáink pedig létrehozták. Az első buszvárót községünk „Vicsori”-részén, a tehenészeti telep közelében helyeztük el. Az ottani buszváró nagyon rossz állapotban volt már, ami nem volt méltó a településünkhöz. Az új, betonalapzatú, tetővel fedett, középen nyitott beálló viszont komfortos. Egy hulladékgyűjtő edényt is elhelyeztünk a buszvárónál, valamint a megálló nevét jelző táblát is – összegezte Zsuppánné Horváth Mária.

Felsőrajk polgármestere jelezte azt is: hamarosan a falu újabb pontjára, a déli részére is kihelyeznek maguk által készített buszmegállót. Az idei tervek kapcsán a község első embere elmondta: arculatszépítésre, így virágosításra, illetve egyedi utcanévjelzőtáblák készítésére idén is nagy hangsúlyt fektetnek. A kétkezi munkán, saját fejlesztéseken kívül bíznak nagyobb terveik megvalósításánál a pályázati támogatásokban is. Amennyiben pályázataik pozitív elbírálásba részesülnek – például a Magyar Falu Program keretében –, úgy felújítanák az óvodát, játszóteret építenének, illetve önkormányzati, szolgálati lakásokat hoznának rendbe. Mindezek mellett a kultúrház modernizációja is időszerű volna, de ehhez is támogatás kell.