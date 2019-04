Rügyfakadás, tavaszünnep a Keszthelyi-hegységben

Nem csak kikapcsolódást nyújtó és szórakoztató rendezvény a Rügyfakadás, tavaszünnep, hanem hasznos célokat is szolgál. Az összegyűlt adományokból idén a térség erdeiben a tájékoztató tábláit újítják fel.

A szombati huszárfelvonulás és bemutatók után vasárnap a Nagymezőn, ragyogó napsütésben több programot kínált a helyi Forrásvíz Természetbarát Egyesület. A legkisebbeket gyermekműsorok, játékok szórakoztatták, a felnőttek alkotta csapatok főzőversenyen készítették a finomabbnál finomabb ételeket, a sodrófahajító versenyen megválasztották Nagymező bajnoknőjét, a kődobó férfiak közül Nagymező bajnokát. Természet-és környezetvédelemmel kapcsolatos programok, játékok is várták a családokat, akik a helyi lovardák bemutatóját is megtekinthették, a napot népzenei koncert és táncház zárta. A kikapcsolódáson túl a résztvevők nemes cél érdekében is tettek.

-A Keszthelyi -hegység túraútvonalain a tájékoztató táblák felújítása történik meg, melyhez külön támogatást is kapunk, de az itt összegyűlt összeg is nagy segítség. A munkálatok a napokban megkezdődnek – mondta el Gálné Németh Ildikó, a Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnöke. A szervező kiemelte: a tavaszköszöntő rendezvény lényege a közösség erősítése, és örömét fejezte ki, hogy évről évre egyre több fiatal vesz részt a programokon.