Rózsaszín fények éjszakája: Olvasói fotókon a Csónakázó tó

Lenyűgöző képeket osztott meg velünk olvasónk, Strobl Barbara.

Ahogy már korábban is megírtuk a Giro d’Italia kerékpárverseny alkalmából csütörtök este több zalai város is rózsaszínné változott. A zalakarosi tavat már láthatták olvasóink, ezúttal azonban a nagykanizsai Csónakázó tóról is kaptunk képeket. Gyönyörű, igaz?