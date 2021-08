ROADPOL Zalában: két és fél óra alatt 40 gyorshajtásról készült felvétel

A közlekedési balesetek okai között évek óta vezet a sebesség helytelen megválasztása, és ez nem csak hazánkra jellemző.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a ROADPOL évente többször kontinensre kiterjedő fokozott ellenőrzést tart, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. E héten az egyenruhások Zalában 18 helyszínen kapcsolódnak be a közlekedésbiztonsági akcióba.

Erről is szólt szerdán Egerváron, az egyik mérési pont közelében Szabó Balázs rend­őr százados, a főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának főelőadója.

A megyében hat mérőberendezést vetnek be, elsősorban a két számjegyű főutakat kitüntetve a figyelmükkel, valamint felbukkannak a traffipaxok a városok frekventált útszakaszain is. Szabó Balázs a zalai helyzetről elmondta, a héten a 74-es főút baki tető és megyeszékhely közötti szakaszán tartott ellenőrzés során két és fél óra alatt 40 gyorshajtásról készült felvétel. Ezek olyan mértékűek voltak, hogy közigazgatási eljárásban szabnak ki értük bírságot, amely 30 ezer forinttól induló összeg lehet. Ezt jóval meghaladó, 200 ezer forint bírságra számíthat az az autós, akinek gépkocsijáról a 76-os főúton készült felvétel, megörökítve a 190 km/h-s tempót meghaladó száguldását.

A statisztika szerint tavaly a balesetek 34 százaléka a relatív és az abszolút gyorshajtás miatt következett be – idén június végéig 1965 baleset történt emiatt. Két évvel ezelőtt járművezetők körében végzett felmérés szerint a megkérdezettek 79 százaléka szerint a magyar autósok a sebességhatárokat nem tartják be. Kétharmaduk ismerte be, hogy a sebességhatárt ő maga is át szokta lépni, ebből 12 százalék szerint ez gyakran megesik vele. A válaszadók 57 százaléka állította, hogy lakott területen betartja az 50 km/h-s sebességet. Az autósok 40 százaléka 51-60-nal közlekedik lakott területen, 3 százalékuk 60 km/h-nál is gyorsabban. A kilencvenes sebességkorlátozást a megkérdezettek 49 százaléka tartja be, 7 százalék ezeken a helyeken 100-nál gyorsabb tempót választ.