Retró farsangi kidobós Zalaszentbalázson

Szerinted is jobb volt minden „régen”? Akkor gyere, és éld át velünk újra a XX. századot!

Így csalogatták a résztvevőket a legnagyobb közösségi portálon a retró farsangi kidobós szervezői, a vidám hangulatú közösségi eseményre szombaton került sor a kultúrban.

– Minden a diákmunkával kezdődött 2015-ben – idézte fel az indulást a főszervező Kovács Kelemen tájépítész mérnök. – Az önkormányzat diákmunkára keresett fiatalokat, amire többen jelentkeztünk. Jó kis közösség jött össze, a kultúrban pedig minden szerdán működött egy ifjúsági klub, ahol például társasjátékokkal játszhattunk és együtt tölthettük el az időt a munka után is. Akkor is együtt maradtunk, amikor egyetemisták lettünk, s azt gondoltuk, miért ne lehetne a kört tágítani egy rendezvény erejéig. Elhívtuk hát a barátokat, rokonokat, ismerősöket a közelből és távolabbról is. Sokféle társast hoztunk, meg mindenféle más játékot, egy halom gumilabdát például – de aztán végig gyermekkorunk testnevelés­óráinak nagy kedvencét, a kidobóst játszottuk. Mivel időnk nagy részét már nem a szülőfalunkban töltöttük, így jó volt kicsit nosztalgiázni. Annyira megtetszett mindenkinek, hogy eldöntöttük, megismételjük. Egyszer csak azt vettük észre, hogy minden nyáron itt vagyunk és kidobózunk…

Annyira bevált és népszerű lett a program a fiatalok körében, hogy tavaly óta már nem egy, hanem kettő kidobóst rendeznek, a nyárin kívül ilyenkor, a farsangi időszakban is. Ilyenkor a rendezvényt lehet színesíteni farsangi jelmez-, illetve fánkevő versennyel, tombolával. Persze a programot bárhol meg lehetne tartani, akár Budapesten is, ahol Kovács Kelemen jelenleg él. Miért választják mégis újra meg újra Zalaszentbalázst? Kelemen erre azt válaszolta, hát azért, mert jó hely…

A település vezetése pedig teljes mellszélességgel támogatja a fiatalokat.

– A jövőnk zálogai ők, s az az érdekünk, hogy minél többen elvigyék a hírünket – hallottuk Hencsei Margit polgármestertől, aki hozzátette: a nyári szabadságolások idején a fiatalok foglalkoztatását nem sok önkormányzat vállalja fel, pedig – ahogy a példa mutatja – érdemes.