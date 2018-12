Resznek kastélyának hányattatásai

A kastély levert vakolatú falai ragyognak a téli napfényben. Most, így lemeztelenítve is fenséges látvány az évszázadokkal dacoló épület. A baj csak az, hogy már két évvel ezelőtt is így nézett ki a történelmi épület Resznek központjában.

Akkor, amikor legutóbb a falu turisztikai lehetőségeiről írtunk, még mindenki bizakodó volt. Kercsmár István polgármester például azt mondta, hogy két uradalmi épület az örökségük, egy kastély és a mellette álló többemeletes magtárépület. Az utóbbit már felújították, sőt, vendégházként működik is. Viszont a kastély romosan várja sorsa jobbra fordulását. Nagyon nagy pénz kell ugyanis a felújításához, s pályázati segítség nélkül nehéz lenne rendbe tenni. Elmondta viszont, hogy szervez az önkormányzat egy vállalkozói csapatot egy leendő pályázathoz, a helyi turizmus fellendítéséhez lehet csoportosan is pályázni, mégpedig olyan résztvevőkkel, akik a helyi termékek előállításával, a helyi értékek hasznosításával foglalkoznak. Nos, ebbe együtt vágnánk bele a kastély tulajdonosaival.

Nem sikerült…

A két műemlék épület tulajdonosai Pápai Éva és Nagy Endre Veszprémben élő festőművész és egyetemi tanár házaspár. A több mint száz éves magtár, ahol az egyes szintek között boltívek tartják a födémeket, ráadásul látszanak is a csupasz piros téglaboltozatok, amelyek különös hangulatot adnak a belső tereknek, már felújításra kerültek. Tizenkét szoba és két hatalmas, szintén boltíves, oszlopos terem van a házban, amit nagyon szeretnek a vendégek. Nyaranta, az elmúltévekben művészeti táborok voltak itt, s a kastély hasznosításának egyik célja is művésztelep létrehozása lenne, mondták akkor a Zalai Hírlapnak.

A kastélyt – mint megtudtuk – 1770-ben a Bernáth család építette vagy átépítette, ezt nem tudni pontosan, de most Tauber-kastélynak hívják, mert 1935-től ők voltak az utolsó tulajdonosai az épületnek. Egyébként Reszneket több nagy történelmi család is birtokolta.

1720-tól gróf Széchenyi Zsigmond tulajdona lett. Ő a pölöskei tiszttartón keresztül irányította 1746-ig az itteni gazdaságát. Kemény kézzel bánt Resznekkel, az elmaradt szolgáltatások miatt Széchenyi Ignác fel is gyújtatta a falut, majd eladták a vidéken lévő birtokaikat. Ekkor került a Bernáth család tulajdonába az uradalom, amely a mai formájú kastélyt kialakíttatta.

A kastélyba két évvel ezelőtt, s most sem lehet bemenni, ennek okáról akkor a tulajdonos Pápai Éva a következőket mondta:

– A kastély feltárása befejeződött, viszont csak szakemberek részére látogatható. A feltárás miatt verték le például a vakolatot is kívülről a falakról, s ilyen állapotban életveszélyes is lehet az épületben mozogni. Elmondhatom, gyönyörű dolgok kerültek elő,

például megtalálták a rózsaszín szalon festéseit, ahol egykor a Széchenyiek tartózkodhattak. És azt is elárulhatom, hogy az egész kastély alatt pince van, hatalmas boltozatokkal. Annyi pozitív fejleményről még beszámolhatok, hogy a norvég alaphoz pályáztunk

már 2013-ban, de eddig nem történt semmi, hiszen, mint tudjuk az alapot felfüggesztették. Azonban kaptunk egy levelet, hogy megújíthatjuk a pályázatot, ha még aktuális. Természetesen azonnal megújítottuk! De megragadjuk azt a lehetőséget is, amit a polgármester javasol, a csoportos pályázást, mert minden vágyunk az, hogy befejezzük, amibe belekezdtünk, s Resznek a térségben általunk is jelentős idegenforgalmi vonzerővel bírjon – mondta akkor Pápai Éva.

– Ezen a téren semmilyen előrelépés sem történt – állítja most a polgármester. – Sőt, azt is sajnálattal mondhatom, hogy például a magtárépületből kialakított épületben sem volt már festőtábor. A kastély önmagában, ebben az állapotában nem volna probléma, az viszont igen, hogy a környékét teljesen elhanyagolták, az idén mellig érő gaz volt körülötte. Felfogadtak ugyan egy embert, hogy kaszálja le a területet, de nem nagyon bírt vele. Az önkormányzat gépével én segítetem ki a kaszálásban, viszont az baj, hogy rendetlen az épület környezete, építési törmelékek hevernek a fűben, nem lehet biztonsággal nekivinni a gépet, mert félő, hogy kárt teszünk benne. Ez az állapot nem volt már tűrhető, ezért az önkormányzatunk az építési hatósághoz fordult, s kértük rendeljék el az épület rendbetételét.

– Eltökélt szándékunk továbbra is, hogy felújítjuk a kastélyt. Sajnos, semmilyen pályázati támogatást nem kaptunk, hiába próbálkoztunk. Ezért most először az épület állagmegóvásáért próbálunk tenni. Részeleges építési engedélyeket kérünk, előbb a tetőre, hogy a beázásokat megszüntessük, aztán a szigetelésre, hogy a falakat megóvjuk a felvizesedéstől. Nagyon nagy költségekkel kell számolnunk. Igen, az is felmerült, hogy eladjuk a kastélyt. Beszéltünk is egy ezzel foglalkozó úrral, aki lehangolt bennünket, mert megmutatta, hogy nagyon sok hasonló épületet kínálnak eladásra az országban, s nem igen van kereslet irántuk. De abban is benne volnánk, hogy az önkormányzattal közösen keressünk a hasznosításra megoldást, még úgy is, hogy az épület felének tulajdonjogát átengednénk az önkormányzatnak. Mihamarabb szeretnék a lehetséges megoldásokról a polgármester úrral beszélni – mondja Pápai Éva.

– Volt egy érdeklődő, aki érzelmileg kötődött Resznekhez, mert itt élt a dédapja, s ő látott fantáziát a kastélyban, de neki nem adták el akkor az ingatlant. Én is tervezem a találkozást a tulajdonosokkal, mert a kastély itt van, s szeretnék, ha megmenthetnénk. Egy sikeres felújítás után nagy értéket képviselne ez a történelmi örökségünk – mondja Kercsmár István.

Az idő múlása nem a kastélynak kedvez. Újabb két év múlva vajon mivel találkozunk Reszneken, mi lesz akkorra a falu történelmi örökségével?

