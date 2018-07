Restart Fesztivált Zalaegerszegen: Mindenki előtt ott a lehetőség, hogy a mozgást válassza

A hét végén második alkalommal rendezték meg a Restart Fesztivált Zalaegerszegen.

A csütörtöki extrém tévétoronyfutás után péntek este látványos fl ashmobokkal nyílt meg hivatalosan a fesztivál. A Dísz téri megnyitót megelőzően a Mimóza kávézóban a szervezők sajtótájékoztatót tartottak, amelyre Balaicz Zoltán polgármester Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, valamint Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos társaságában érkezett. Elsőként Horváth Szilárd fesztiváligazgató, a szervező Városmarketing Iroda vezetője köszönte meg mindenkinek a támogatást. Balaicz Zoltán külön kiemelte a sportegyesületek jó hozzáállását, amellyel sikerre vihető Zalaegerszeg ezen újszerű, unikális kezdeményezése. A fesztivál idén is jótékonysági akcióval egészült ki, a megyeszékhelyen létesülő új vívócsarnokba vásároltak két darab, mozgáskorlátozottak által használható vívószéket, a paralimpiai bizottság pedig pástot biztosít hozzá.

A szombat és a vasárnap a mozgásról, a kikapcsolódásról és a különböző sportágak versenyeiről, bemutatóiról szólt. – Az első fesztivál tapasztalataiból kiindulva arra törekedtünk, hogy az első hétvégén a rendezvényre kilátogatóknak ne kelljen hosszú sétákat tenniük a városban, hanem a Dísz tér és környékére koncentrálva minden programba belekóstolhassanak – mondta Szabó Zoltán sportigazgató. – Ez bejött, és a nevezések és a résztvevők számában is előreléptünk, s ami még fontosabb, hogy nemcsak országos, de nemzetközi, olimpiai kvalifikációs versenyt is rendezhet a fesztivál.

A két nap alatt 12 sportág mutatkozott be a fesztiválon. Népszerű volt – a teljesség igénye nélkül – a félmaraton és váltóverseny, valamint a bringásoknak a City Cross kerékpárverseny, ahol a tízévestől a szenior korosztályig voltak indulók. A győztes 25,5 kilométert tekert a főteret átszelő, akadályokkal nehezített pályán. Sokan neveztek az utcai kosárlabdaversenyre is, és számos kíváncsiskodót vonzott a városháza melletti parkolóban felállított szabadtéri edzőterem, valamint a rúdtáncverseny. Újdonság volt a nagyszínpadon a fi tnesz- és légtornaverseny, illetve a küzdősportring, ahol különböző harcművészetekbe lehetett bepillantani. Érdekes színfoltja volt a fesztiválnak a 24 órás szabadtéri villámsakkverseny is, ahol 18 sakkozó küzdött meg egymással és az éjszakázással.