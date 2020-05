Rendhagyó városnapi köszöntés: a polgármester beszéde nem maradt el Hévízen

Rendhagyó módon ugyan, de megünnepelték a város születésnapját Hévízen. Papp Gábor ezúttal az üres díszteremben mondta el beszédét, ám jelezte, hogy a járvány elvonultával valóban megülik a jeles napot, s akkor adják át a díjakat, elismeréseket is.

Huszonnyolc évvel ezelőtt, május elsején nyerte el a városi rangot Hévíz, amit virtuálisan még sosem ünnepeltek. Most a koronavírus-járvány miatt ez történt: Papp Gábor gondolatait ezúttal csak a sajtó közvetítésével ismerhetik meg az érdeklődők. Felidézte, az ország és a város is sok mindennel megbirkózott már, most épp egy világméretű járvány jelent kihívást mindenki számára.

– A ma emberének történelmében biztosan megkülönböztetünk majd vírus előtti és vírus utáni időt – fogalmazott -, hiszen ez a kór alapjaiban rengette meg egészségi, szociális, érzelmi és gazdasági biztonságunkat, s a mi terveink is kártyavárként omlottak össze.

Papp Gábor városnapi beszédében azt mondta, a vírus előtti időkben Hévízen is nagy gonddal tervezgették programjaikat, így a mostanra időzített békeidős felvonulást vagy a Giro látogatását, s optimistán tekintettek az idei turisztikai lehetőségekre a korábbi sikeres évek után.

– Ám egyik napról a másikra azon kaptuk magunkat, hogy helyzetet kezelünk – folytatta a polgármester –, súlyos döntéseket kell hoznunk és a girós sálak helyett fertőtlenítőszereket, maszkokat, kesztyűket szerzünk be. Ám büszke vagyok intézményeink vezetőire, dolgozóira, a hivatali munkatársaimra, orvosainkra, civil szervezeteinkre, hogy az első pillanattól kezdve a lehető legnagyobb együttműködéssel oldották meg a rájuk háruló feladatokat, és senki nem panaszkodott. S ugyanígy büszke lehetek az itt élő polgárokra, akik rendkívül fegyelmezetten viselkednek, betartják a szabályokat és maximálisan együttműködők.

Papp Gábor, a kor szokásának megfelelően, tapssal köszönte meg mindezt, majd arról beszélt: most az a feladat, hogy könnyebbé tegyék az idősek és a szociálisan rászorulók mindennapjait, egyengessék a fiatalok jövőjét és megoldást találjanak a gazdaság problémáira. Mindezek érdekében számos előremutató döntést hoztak, s a napi küzdelmekben is helytáll a város, tette hozzá.

– Minden intézményünket, lakónkat, a Hévízért dolgozó szervezeteket védőmaszkokkal láttuk el, több mint 30 millió forintot költve erre, és rugalmasan, gyors ügyintézéssel igyekszünk megoldani a nehéz helyzetbe jutott hévíziek hozzánk érkező kéréseit – jelezte Papp Gábor. – Bízzanak bennünk és bízzunk egymásban. Azon dolgozunk, hogy a város életét a veszély elmúltával mielőbb újraindíthassuk.