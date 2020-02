Rendhagyó sportvetélkedőt tartottak Nagykanizsán

Tíz zalai általános iskola felső tagozatos diákjai mérték össze tegnap ügyességüket a Bátrak Ligája elnevezésű sportvetélkedőn Nagykanizsán a Zsigmondy Szakképző Iskola tornacsarnokában.

A rendhagyó vetélkedőt a Hon­védelmi Sportszövetség szervezte, kizárólag olyan településeken, ahol a jövőben honvédelmi sportközpontokat hoznak létre. A megyében egyedül Nagykanizsán tartották meg az ügyességi feladatokban bővelkedő megmérettetést. A fiatalok sok más mellett íjászatban, akadálypályákon, falmászásban, célba dobásban mérték össze tudásukat. A rendezvény célja elsősorban az volt, hogy a sportolni vágyó gyerekeknek bemutassák a honvédelmi sportok gyakorlásában rejlő lehetőségeket.

A rendezvényt dr. Nébald György olimpiai bajnok vívó, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke nyitotta meg. Elmondta, a kanizsai verseny az országos rendezvénysorozat tizenötödik állomása. Majd Balogh László polgármester szólt a megjelentekhez. Mint kiemelte, egy adott versenyben nem az számít, hogy ki lesz a győztes, sokkal inkább a kitartás, a versenyszellem és a közösségért való küzdeni tudás. Cseresnyés Péter orszá­g­gyűlési képviselő, államtitkár is köszöntőt mondott az eseményen. Jelezte, fizikai erőt és szellemi frissességet is igényel a verseny, ami „hősöket” is teremt. A gyerekek ugyanis saját határaikat leküzdve eredményességüket is bizonyítják.

A köszöntők és a taktikai megbeszélés után a csapatok nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a feladatokba. A kanizsai Bolyai tagintézmény nyolcadikos diákjai Zsámár Krisztián tanár vezetésével vettek részt a versenyen. A pedagógus elmondta, az egészséges lámpalázon kívül nincs izgalom a gyerekekben. Többen ugyanis már korábban is szerepeltek a Bátrak Ligája versenyen.

– Két éve Pécsen vettünk részt ezen a versenyen az iskola csapatával. Akkor második helyezést értünk el a tizenhat csapatból – fogalmazott Zsámár Krisztián tanár, aki hozzátette, akkor is, illetve most is nagyon ügyes csapat verbuválódott a Bolyai-­iskola tanulóiból, így minden bizonnyal ezúttal is remekül helytállnak.