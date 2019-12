Rendhagyó adventi „beharangozó” Balogh Lászlóval, Nagykanizsa polgármesterével

Karácsony a szeretet és a békesség szimbóluma. Kanizsai Adventi Forgatag nevű programsorozatunkkal és „szeretetdoboz”-akciónkkal ezt is elő kívánjuk segíteni – mondta lapunknak az ünnepet megelőző időszak eseményeivel kapcsolatban Balogh László polgármester.

Mint azt Balogh László előrebocsátotta: ma már természetes, hogy minden nagyobb városban – így magától értetődő módon Nagykanizsán is – van a karácsonyvárásnak szervezett közösségi formája.

– Nagyon örülök annak, hogy ez nálunk nem ölt karácsonyivásár-jelleget. Sőt, 2016-tól az egész várost megmozgató szeretetdoboz-akciónk a sajátos jellegzetességünk. Az idei adventben újra próbálkozunk, mert hiszek abban, hogy aki ad, az többet kap vissza… Az ilyen közösségépítés mindenhol fontos, de szeretném, ha a kanizsai identitásnak különösen része lenne – jelentette ki a polgármester. – Ilyenkor, adventben talán jobbak vagyunk, emberségesebbek. Másokra, az elesettekre, a kicsinyekre nagyobb felelősséggel gondolunk. Sőt, tenni akarunk értük, hiszen karácsony a szeretet és a békesség szimbóluma. Másrészt hiszek benne, hogy a virtuális tér-időnél fontosabb a valóságos helyhez való kötődés, az igazi kanizsai életérzés. Meg kell tanulni szeretni a helyet, ahol élünk és meg kell tanulni tartalmasan élni ott: az utcánkban, a városunkban. Mindezt Kanizsai Adventi Forgatag nevű programsorozatunkkal és „szeretetdoboz”-akciónkkal is szeretnénk elősegíteni.

A nagykanizsai polgármester hozzáfűzte továbbá: a „posztmodern” advent kapcsán is hisz abban, hogy ilyenkor még az ateisták is lehetnek keresztény értékrendűek, hiszen – Böjte Csaba nyomán – a szeretet nem jutalom, hanem megelőlegezett befektetés.

– Van feladatunk ebben a világban: a szeretet gyakorlása és szívből segíteni, ez a mi dolgunk – szögezte le. – Éljük meg, milyen jó segítőnek és olykor megsegítettnek lenni. Matematikatanárként egyébként tudom, hogy a szeretetet csak szorozni lehet, osztani nem. Hangoljuk lelkünket az igazi nagy ünnepre, a karácsonyra! Ebben nem a kellemes jelző az elsődleges, hanem az, hogy áldottá válhat az ünnepünk.

Balogh László ejtett néhány szót a város mindkét ünnepi programjáról. Mint elmondta, a Kanizsai Adventi Forgatagban december 1-jétől a hét vége mindhárom napján, általában 18 órakor értékes zenés műsorok lesznek. Vasárnap esténként meggyújtják a város adventi koszorúján az aktuális gyertyát.

Újdonság, hogy idén a keleti városrészben is lesz színvonalas műsor, méghozzá december 18-án, 17.30-kor a Hevesi Sándor Általános Iskola előtt. A polgármester megjegyezte: a jövőben még jobban szeretnének nyitni ilyen irányba. Újdonság az is, hogy december 23-án, hétfőn 18 órakor kántálók indulnak el az Alsótemplomból a belvárosba. Az adventi forgatag kísérőprogramjai a szokásosak lesznek: élő betlehem, barokk körhinta, jégpálya, pónilovagoltatás, kisvasút, adventi vásárosok és gasztronómiai ínyencségek. Az események soráról egyébként részletes információk a kanizsafest.hu/advent oldalon találhatók.

– A szeretetdobozokat pedig a szokásos módon, az úgynevezett Csodapontokon (már most közel 70 ilyen található szerte a városunkban) gyűjtik december 13-ig – fűzte hozzá végül Balogh László. – Megjegyzem, hogy idén a polgármesteri irodám is Csodapont lett, ezt fontos, örömteli fejleménynek tartom. Innét a Kanizsa Centrum Bevásárlóközpontban lévő központi csodapontba kerülnek a szeretetdobozok, ahonnan elsősorban Kanizsára és a környékére adjuk tovább az ajándékokat. De ha úgy alakul, ahogy az elmúlt három esztendőben – amikor közel 4-4 ezer szeretetdoboz gyűlt össze –, akkor külhoni magyarlakta területekre (Kárpátalja, Erdély) is kerülnek szeretetdobozok Nagykanizsáról. A város polgármestereként mindenkit szeretettel invitálok a kanizsai adventi programokra, egyben buzdítva arra, hogy minél többen kapcsolódjanak be a szeretetdoboz-akcióba. Adventi lelkülettel kívánok boldog karácsonyt minden jóakaratú embernek!