Rekordszámú minta a galamboki pálinkamustrán

Minden eddiginél több, 116 mintával neveztek szombaton az iskola éttermében nyolcadik alkalommal megtartott pálinkamustrára. A viadalra a helyiek mellett a környékbeli településekről is regisztráltak.

Az italok értékelésének ötlete a galamboki Bedike Tibortól származik, aki egyszer szederfájának terméséből főzetett pálinkát. A végeredmény azonban olyan pocsék lett, hogy eldöntötte: saját kezébe veszi az irányítást.

– A barátaimmal igyekeztünk csiszolni a tudásunkat, de szerettük volna, ha hivatásos bírák is megkóstolják a pálinkákat és véleményt mondanak róluk – folytatta. – A pozitív és negatív értékelések révén mindig lehet egy lépést tenni a tökéletes párlat felé.

A mára hagyományossá vált viadalra a helyiek mellett környékbeli településekről is érkeznek nevezések, ezúttal 41 fő rekordszámú, 116 mintával képviseltette magát. A pálinkák között lehetett találni dióból, fekete ribizliből, bodzából és fügéből készülteket, sokan főztek körtéből, sőt egyre többen törkölyből is.

A pálinkamustra a falu életében komoly jelentőséggel bír. Borbás Sándor alpolgármester szerint az évek alatt bebizonyosodott, hogy kiváló közösségkovácsoló szerepe van, s a környékbeli gazdák sokkal bátrabban, az intelmeket megfogadva készítik el e hungarikumot.

A mintákat ezúttal a Pannónia Pálinkakultúra Egyesület elnöke, Gazdag Attila, valamint tagjai, Szabadics Attila, Tóth István és Völgyi Zoltán értékelte. A zsűri különféle szempontok alapján döntött az adott italról, például az illat, az íz tisztaságán túl össz­hatást, harmóniát is vizsgáltak, mielőtt döntöttek arról, milyen minősítést érdemel.

Végül a szakértők 21 arany-, 28 ezüst- és 37 bronzérmet osztottak ki. A falu legjobb pálinkája címet Borbás Sándor cigánymeggye érdemelte ki, míg a vidék legjobbja a mi­háldi Vigh Zsolt kajszibarackja lett.