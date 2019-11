Rekordszámú pályázat érkezett a külhoni gazdaságfejlesztési programra

Rekordszámú támogatási kérelem érkezett a magyar kormány külhoni gazdaságfejlesztési programjának harmadik körében meghirdetett pályázatokra.

Zömében mezőgazdasági célú fejlesztésekben gondolkodnak a muravidéki vállalkozók.

A kormány 2017-ben indította el külhoni gazdaságfejlesztési programját, amelynek legfőbb célja, hogy a szülőföldön maradás érdekében anyagi segítséget nyújtson a határon túli területeken működő magyar vállalkozásoknak. Szlovéniában az első két év tapasztalatai alapján 2019-ben két alprogramot hirdetett meg a pályázatokat lebonyolító ProFutura Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet: a mezőgazdasági projektek mellett általános vállalkozásfejlesztési célokra is lehetett pályázni. A július 22-i határ­időig 369 támogatási kérelem érkezett, ez nemcsak számában haladja meg a korábbiakat, de a rendelkezésre álló 2,8 millió eurós keretösszegen is túlmutat. A pályázatok döntő többsége a mezőgazdasági alprogramot érinti, erre a felhívásra 299 igény érkezett, ebből 26-ot formai vagy tartalmi okok miatt elutasítottak. A fejlesztési intézet 161 pályázat támogatását javasolta, 112 igénylő kérelmét pedig tartaléklistára irányította. A vállalkozásfejlesztés terén benyújtott 70 kérelemből 13-at a gazdaságfejlesztési stratégiához nem illeszkedő ok miatt érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani, a fennmaradó 57 pályázatot azonban támogatásra javasolta az intézet. A pályázatokról a magyar külügyminisztérium irányító testülete mondja ki a végleges döntést, várhatóan november végén, december elején, így még idén aláírhatják a támogatási szerződéseket.