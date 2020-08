Rekordlétszám az novai színjátszó táborban

Többek közt a gyermekek érzelmi intelligen­ciájának növelését segítheti elő a színjátszó tábor, ami a héten zajlott le a göcseji községben. A színjátszás és drámapedagógia ugyanis a társas kapcsolatok nyitottabbá válását is segíti.

Az egyhetes tábor zárásaként pénteken Gengszterváros címmel rövid színdarabot mutattak be a résztvevők. Akik nemcsak előadták a történetet, de saját ötleteikkel írták is azt – a tábort vezető drámapedagógus-rendező Ecsedi Csenge, a Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves hallgatója, valamint az ő munkáját segítő Csernák Enikő irányítása mellett. A program vendége volt a Hevesi Sándor Színház két művésze, Nagy Johanna és Ecsedi Erzsébet is.

– A lényeg a szociális érzék megalapozása, a kreativitás kibontakoztatása, illetve az egymás iránti érzék fejlesztése – magyarázta Ecsedi Csenge. – Egy színjátszó tábor nem akkor lesz sikeres, ha a záró előadáson a szereplők nem bakiznak. Akkor érünk el eredményt, ha a részt vevő gyerekek pozitív élményekkel térnek haza, a közös alkotás örömét élik át, s ebben az egy hétben azokkal a problémákkal foglalkoznak, amelyek iránt érdeklődnek az őket körülvevő világból. Ezért is lett a Gengszterváros című darab témája a társadalmi csoportok közötti viszály.

A község kulturális és közösségi életének szervezőjeként dolgozó Horváth Nikolett hozzátette: az idei már a nyolcadik színjátszó tábor Nován, s évről évre nagyobb érdeklődés mutatkozik a program iránt. Idén olyan sokan jelentkeztek, hogy mindenkit nem is tudtak fogadni, de így is rekord­létszámmal, 25 fővel zajlott a program. A gyerekek zöme évek óta visszajár, ez szintén a tábor sikerét jelzi.