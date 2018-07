Régóta működik már együtt a két dél-zalai polgárőr egyesület Homokkomáromban

A megye legrégebb óta működő polgárőrségei közé tartozik a homokkomáromi és a magyarszerdahelyi, melyek már évek óta együttműködnek, ám csak e hónap 13-án adtak először közös szolgálatot a homokkomáromi kegyhely búcsúnapján.

Hogy miért alakult így, nem tudni, ám az biztos, hogy a szerveződések együttműködése példa lehet a többieknek is.

– Éppen 19 éve alakult meg a homokkomáromi polgárőr egyesület, amely a hegyközségből indult, gyakorlatilag a hegyi gazdákból jött létre – hallottuk Jakab Zoltán elnöktől. – Jelenleg 30 tagunk van, és bár az egyesület homokkomáromi, az a furcsa helyzet állt elő, hogy a faluból egyetlen polgárőrünk sincs, a legtöbben nagykanizsaiak. Ez adja egyébként a működés nehézségét is, mert egy falusi polgárőrséget sokkal könnyebb összetartani, mint egy ilyet, amelyben több településről vannak a tagok. Nem vagyok már fiatal, s lassan át is kellene adnom a stafétát, de még helytállok, mert az önkormányzattól immár két éve jelentős támogatást kapunk, ennyivel tartozom nekik. Az az igazság, hogy rengeteg a papírmunka, fél embert kíván szinte, ami már sok nekem.

Visszatartó erő

Jakab Zoltán jelezte: az elmúlt években a polgárőrség szőlőhegyi jelenlétének komoly visszatartó ereje volt, egyetlen betörés sem esett. Mostanság kicsit romlott a helyzet, főleg a széleken. De biztosan ezt a jelenséget is sikerül felszámolnia a rendőrségnek, amiben a polgárőr egyesület partner – jelentős részük volt abban is, hogy a zsaruk két évvel ezelőtt sikeresen felderítettek és elfogtak egy férfit, aki a hegyi pincéjében és annak környékén vadkendert termelt.

– Rendszeresen részt veszünk a homokkomáromi kegyhely minden hónap 13-án esedékes búcsúnapján, a forgalom irányításában – folytatta Jakab Zoltán. – Erre nagy szükség van, egy-egy alkalommal ugyanis 3-400 zarándok jön, közülük sokan autó­val, és bizony, segíteni kell a járművek elhelyezésében, hogy ne legyen fennakadás.

Évek óta együttműködnek

A legutóbbi búcsúnapon – amely országos horvát zarándoknap is volt – először és minden bizonnyal nem utoljára bevonták a munkába a magyarszerdahelyi kollégákat is, akikkel egyébként évek óta együtt dolgoznak.

– A mi szervezetünk 2000-ben alakult, akkor, amikor Tislér Zoltán rendőr főtörzs­zászlóst körzeti megbízottnak nevezték ki a térségbe – hallottuk Czanik Tibortól, a magyarszerdahelyi polgárőr egyesület elnökétől. – Azóta is jó a kapcsolatunk, a tőlünk telhető módon segítjük a munkáját az egyesület 17 tagjával. A homokkomáromi kollégákkal pedig egyenesen kiváló az együttműködés, nagyobb eseményeken, falunapokon például mindig közös szolgálatot adunk, de a hegyen is együtt szoktunk járőrözni.

Czanik Tibor azt is elárulta: egyesületük most kapott jelentős technikai támogatást, autót, kerékpárokat, mellényeket és úgy tűnik, a humán oldal is biztosított, mert számos fiatal polgárőrtársa van. A homokkomáromi egyesület is 2,5 millió forint támogatást kapott eszközfejlesztésre 2000 óta, s a községtől származó rendszeres anyagi segítséggel már optimális keretek közt tudnak dolgozni.