Régiós termelői piac nyílik hamarosan a Mura-menti településen

Modern és esztétikus termelői piac épült a településen. Mihovics József polgármester már nagyon várja a pandémia miatt bevezetett korlátozások végét, hogy hivatalosan is megnyithassák a piacot.

Az első ciklusát töltő polgármestertől azt is megtudtuk: a Szent Márton utcai piacra nemcsak helyből, illetve a térségből várnak árusokat majd, hanem Horvátországból is.

– A termelői piac beruházását az elődömtől, Czapári Márton polgármestertől -megörököltem -, építés közben vettem át – bocsátotta előre Mihovics József.- Az önkormányzat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaptól nyert a beruházáshoz több mint 39 millió forintot, amit 10,8 millió forinttal egészített ki. Egy határokon is átnyúló, erős régiós piac kialakítása a célunk, mely reményeink szerint jól működő termékértékesítési fórumként szolgál a falu, a térség mezőgazdasági, élelmiszeripari kis- és nagytermelői részére, élénkítve a Mura-mente gazdaságát és társadalmi életét. Sőt, nem titkolt szándékunk, hogy a határon túlról, Horvátországból is hívunk meg termelőket. A fejlesztés révén egy komplex, összesen 300 négyzetméter területű, 20 kijelölt árushellyel rendelkező, korszerű, fedett csarnok jött létre a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, raktárakkal, előkészítőkkel, irodahelyiséggel, akadálymentes mellékhelyiséggel. Azt is vállaltuk a pályázatban, hogy egy fővel emeljük a foglalkoztatottak létszámát, aminek eleget tettünk.

Mihovics József jelezte: a hivatalos avatóra és a tényleges megnyitóra a pandémia miatt ez idáig nem kerülhetett sor, de már nagyon várják a korlátozások végét, amikor egy igazi, nagy termelői piacnappal vehetik birtokba az érdeklődő árusok és vásárlók a komplexumot – reményeik szerint ez az idő hamar eljő.

– A tervek szerint a piac a falu nagyrendezvényeinek is a helyszíne lehet, így akár rossz idő esetén a prósza-, borés tamburafesztiválunkat is be tudjuk költöztetni ide – tette hozzá a polgármester. – Ami pedig a piacnapokat illeti, úgy tervezzük, hogy mindennap nyitva lesz a piac, de heti egy vagy két napot jelölünk ki „nagy” piac tartására.

A településvezető arról is beszélt: a Magyar Falu Programban elnyert pályázati forrásból meg tudták vásárolni a piac közvetlen szomszédságában található volt presszó épületét, amit felújítanak, így egységes és esztétikus településközpont alakul ki. Az elmúlt időszakban szintén az MFP keretében felújították a Rákóczi utcát, mely új aszfaltréteget, padkát és vizesárkot kapott. A további tervekről pedig elmondta: elsősorban a falu központi részén szeretnék felújítani a csapadékvíz-elvezető rendszert, mert a domborzati adottságok miatt ott gyűlik össze a legtöbb víz.