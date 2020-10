Református szórványgyülekezet tagjait igyekeznek elérni Zalabaksán

Újabb istentiszteleti helyet vettek birtokba a Kerkamenti Református Társegyházközség területén, vasárnap délután a zalabaksai katolikus templomba várta a híveket Szakály Zoltán lelkész. Az elképzelések szerint havonta egyszer, minden hónap első vasárnapján tartanak majd itt református istentiszteleteket.

Szakály Zoltán elmondása szerint a praktikum jegyében jártak el, hiszen áttekintve a gyülekezeti tagok lakcím szerinti névsorát, azzal szembesültek, hogy többen is akadnak köztük, akik számára a távolság miatt a zalabaksai római katolikus templom könnyebben elérhető, megközelíthető, mint a református istentiszteleteket ugyancsak befogadó csesztregi római katolikus templom. Ez alapján döntöttek úgy, hogy reményteli lehetőségként megpróbálják azt új istentiszteleti helyszínként bevezetni a gyakorlatba.

– A kerkafalvai központtal működő Kerkamenti Református Társegyházközség szórványgyülekezet – mondta el Szakál Zoltán. – Ebből a jellegéből adódóan nem nagy létszámú, viszont több településre is kiterjed. Zalabaksán nem élnek nagy számban református vallásúak, mint ahogyan Csesztregen sem, nekünk azonban kötelességünk és feladatunk velük is tartani a kapcsolatot. Ezt a célt szolgálta többek között a csesztregi római katolikus templom istentiszteleti helyként való igénybevétele, a zalabaksai hívek is jellemzően ide járnak majd. A zalabaksai templom úgyszintén a csesztregi katolikus plébániához tartozik, s Páli Zoltán plébános úrral mindig nagyon jól tudtunk együttműködni. Most is segítőkészen fogadta megkeresésünket. Adománnyal korábban is igyekeztünk hozzájárulni a templomi költségekhez, s ezt a jövőben is így tervezzük.