Rangos elismerés a kanizsai Nyugdíjas Pedagógusok Klubja elnökének

Rangos elismerést kapott Gerencsér Györgyné, a kanizsai Nyugdíjas Pedagógusok Klubjának elnöke. Azért az önzetlen munkáért, amit bő évtizede a helyi és környékbeli nyugalmazott pályatársaiért végez.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége ismerte el díszoklevéllel a kanizsai nyugalmazott pedagógus elhivatott tevékenységét. Gerencsér Györgyné a fővárosban, nagyszabású ünnepségen vette át jutalmát.

Kanizsán alig van, aki ne ismerné a Péterfy Sándor Általános Iskola egykori pedagógusát. Gerencsér Györgyné generációk sorának képviselőit nevelte aktív pályafutása során, elhivatott szakmai tudással és emberséggel. És nyugdíjba vonulása után is kiveszi részét a teendőkből: nemcsak nagy és szerető családját vagy korábbi tanítványait segíti a mindennapokban. Tíz éve vezeti a város egyik nagy múltú közösségét, a Nyugdíjas Pedagógusok Klubját.

– Összetartó társaság vagyunk – mondta Gerencsér Györgyné, aki sosem fáradt és mindig tele van ötletekkel. – Kezdetben kis létszámmal működött a klubunk, ma viszont már ötvennégy tagot számlálunk, és nem csak pedagógusok járnak hozzánk. Kéthetente gyűlünk össze, meghatározott program szerint dolgozunk. Évente háromszor túrázunk a városban és a környéken, de jártunk már Pécsett, Veszprémben, Sopronban is. Nem csak a testünket, a szellemünket is frissen tartjuk. Előadásokat, bemutatókat szervezünk, a témák az egészségügyitől a művészetiig terjednek. Sportolunk is, annak ellenére, hogy minden tagunk hetven év feletti, sőt 90 évesnél idősebb tag is akad a kanizsai nyugdíjasklubban, őrá szintén büszkék vagyunk. A jótékonysági feladatok is szívügyeink, rendszeresen segítjük a hátrányos helyzetű embereket.

A kitüntetett klubelnök elmondta, az új évre is terveznek nagyobb kirándulást, de ezenkívül is számos feladat vár rájuk. Nem szeretnének unatkozni, mert vallják, hogy a test, a szellem és a lélek frissen tartása alapvetően fontos, ennek pedig nyugdíjaskorban az egyik legjobb módja az aktív közösségi élet.

– Amikor nyugdíjas lettem, hiányzott a közösségi munka – folytatta a klubelnök. – Mindig nagy közösségben dolgoztam pedagógusként. Ezt szerettem volna folytatni. Nagyon szeretem az embereket, kortól függetlenül. Meghallgatni mindenkit és segíteni mindenkinek, akinek csak tudok. A klub az életem fontos része: tényleg szeretem a teendőket, s mindent, ami a klub vezetésével jár. Olyan programokat kínálni tagjainknak, amiket szeretnek, vagy a tudat, hogy nemcsak a családom, hanem a nyugdíjas pályatársak is számíthatnak rám, csodálatos érzés. Ami pedig a kitüntetést illeti, nem vártam soha, hogy bármit kapjak a munkámért. Ugyanakkor természetesen nagyon jóleső érzés. A tennivalóimat azonban, minden elismeréstől függetlenül ugyanúgy, teljes szívvel végzem, mint eddig is tettem – mondta Gerencsér Györgyné.