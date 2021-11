Püspöki látogatás Csömödéren

A napokban több településre is ellátogatott dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök, ahol nem csak a plébánosokkal találkozott, hanem figyelmet szentelt a közösség tagjainak is. Csömödérben a helyi idősotthon lakóival találkozott, akikkel együtt imádkoztak, énekeltek. Az idősek otthonának 42 lakója van, akik lelki egészségére is odafigyelnek a fizikai állapotuk mellett, nagy gondot fordítanak különféle foglalkozásokra. Németh Csaba plébános pedig két hetente tart szentmiséket az időseknek, akit minden alkalommal nagyon várnak.

Ezt ne hagyja ki! Városháza-gate: megszólalt Gansperger Gyula Azt idősek otthonában tett látogatáson dr. Székely János elmondta, hogy Magyarországon közel 60 ezren várják, hogy bekerüljenek idősotthonba, ami nagy nehézséget okoz. A kistelepüléseken előfordul, hogy egyedül is maradnak az időskorúak, ha a gyerekek, unokák elköltöznek, s ha egészségük gyengül, nehezen tudják ellátni magukat, akkor szívszorító helyzetbe kerülhetnek. A katolikus egyház is szeretne minél többet segíteni, hiszen sokan szeretnének olyan otthonban élni, ahol van imádság, mint például Csömödérben. -Örömet, reményt és megnyugvást szeretnék hozni az időseknek – mondta a megyéspüspök arra a kérdésre, hogy milyen gondolatokkal érkezett az otthonba. – Vannak, akik már nincsenek olyan jó szellemi állapotban, de a szívükben érzik a szeretet és az imádságok megnyugtató erejét. Arról is beszélt dr. Székely János, hogy a mostani járványhelyzetben fontos, hogy szeretteikkel tartsák a kapcsolatot az idősek, ha személyesen nem lehetséges, akkor telefonon, vagy online. Az egyház is igyekszik rugalmasan kezelni ezt a helyzetet, a templomok nyitva vannak, de a médián keresztül is próbálják a hit vigasztalását továbbadni. Bíró Ildikó, az intézmény vezetője köszöntötte a megyéspüspököt és mutatta be az idősek otthonában zajló munkát, életet. Azt is elmondta, hogy nehéz volt az elmúlt időszak, de az intézményt – egyedüliként a környéken – elkerülte a koronavírus-járvány, a munkatársak nagy körültekintéssel végezték feladataikat ebben a nehéz helyzetben. Ma már 100 százalékos az átoltottság az intézményben.

